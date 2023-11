Après la ceinture de verdure, le vérificateur général de l'Ontario (VG) confirme qu'il enquête sur le projet de revitalisation de la Place de l'Ontario, à Toronto, et le plan controversé du gouvernement Ford d'y construire un mégaspa privé.

Le projet de complexe aquatique de l'entreprise Therme a été dénoncé par les partis d'opposition, par la mairesse Olivia Chow et par de nombreux résidents, qui affirment que les berges du lac Ontario devraient restées à usage public.

Le gouvernement Ford a refusé de dévoiler les détails financiers de son entente de 95 ans avec l'entreprise.

La province n'a pas précisé non plus le coût du stationnement souterrain de plus de 2000 places qui doit être construit sur le site de l'ancien parc d'attractions fermé en 2012.

Ouvrir en mode plein écran Le plan provincial prévoit la construction d'un complexe aquatique avec spa par l'entreprise Therme à la Place de l'Ontario sur les berges du lac Ontario à Toronto. (Photo d'archives) Photo : Therme Canada

Le VG par intérim, Nick Stavropoulos, évaluera également le plan provincial de déménager le Centre des sciences à la Place de l'Ontario, un autre projet qui suscite la controverse.

Réactions

La chef du NPD, Marit Stiles, se réjouit de l'enquête du vérificateur général. Dans un communiqué, elle réclame la suspension du plan provincial de revitalisation de la Place de l'Ontario.

Les conservateurs de Ford sont prêts à gaspiller plus de 650 millions de dollars en fonds publics à cause de leur obsession pour un spa privé de luxe.

Les gens savent que c'est une mauvaise entente pour l'Ontario , dit Mme Stiles. J'ai confiance que le rapport du vérificateur général va le confirmer.

Le NPD ajoute que 850 arbres devraient être coupés. L'opposition officielle dénonce aussi le projet de déménagement du Centre des sciences à la Place de l'Ontario.

Dans une déclaration écrite, le chef du Parti vert, Mike Schreiner, se dit très heureux lui aussi de l'audit du VG .

Du bail de 95 ans avec une compagnie aux centaines de millions de dollars en fonds publics pour un énorme stationnement, de nombreux signaux préoccupants émanent de ce projet.

De son côté, le groupe de résidents Ontario Place for All espère que le vérificateur général fera la lumière sur le processus opaque et précipité , peut-on lire dans un communiqué.

L'organisation accuse le gouvernement d'avoir donné au privé pour 95 ans l'île ouest de la Place de l'Ontario pour un mégaspa, en plus de vouloir démolir et réduire la taille du Centre des sciences.

Autre tuile pour Doug Ford

Un rapport accablant de l'ex-vérificatrice générale Bonnie Lysyk sur la ceinture de verdure avait contribué à mettre le feu aux poudres dans le dossier.

Doug Ford a finalement fait volte-face en septembre, présentant des excuses et annulant le retrait des terres de cette zone protégée autour de Toronto.

Le gouvernement fait tout de même face à une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Nous avons hâte de voir ce que le vérificateur général va découvrir [sur la Place de l'Ontario] , affirme le NPD dans un communiqué.

De son côté, la Ville de Toronto a proposé de construire plutôt le spa privé sur le site de la Place de l'exposition nationale, qui dispose déjà de nombreuses places de stationnement.