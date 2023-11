Château abandonné à L’Ange-Gardien : l’étau se resserre sur la propriétaire

La Ville de L'Ange-Gardien, sur la Côte-de-Beaupré, prépare un recours judiciaire pour forcer la propriétaire du château Zoé-Turgeon à restaurer son bâtiment, fortement défraîchi et inhabité depuis des décennies.

L'information a été confirmée cette semaine par le maire Pierre Lefrançois. Nos procureurs sont sur le dossier , a-t-il mentionné à Radio-Canada, sans préciser à quel moment la poursuite sera officiellement déposée à la Cour supérieure.

Selon M. Lefrançois, les canaux de communication sont complètement rompus avec Micheline Mathieu, propriétaire de l'immeuble. Cette dernière a toujours payé ses taxes municipales ainsi que les amendes reçues pour ne pas avoir entretenu convenablement la propriété.

Autrefois appelé le château Richard, le bâtiment a changé de nom à la suite d'une analyse du ministère de la Culture réalisée l'an dernier. Il s'appelle désormais le château Zoé-Turgeon.

Mais au-delà d'assumer les pénalités et de se conformer à ses obligations financières, Mme Mathieu n'aurait démontré, selon la Ville, aucune volonté de rénover l'immeuble, en particulier son enveloppe extérieure. La maçonnerie, les boiseries et la toiture montrent des signes de détérioration importante, et ce depuis plusieurs années.

Plutôt que de donner de nouveaux constats d'infraction, la Ville de L'Ange-Gardien veut maintenant aller plus loin avec un recours judiciaire, a exprimé le maire Lefrançois.

Après avoir pris possession du château Zoé-Turgeon au milieu des années 80, la famille Mathieu n'a jamais habité la résidence. Micheline Mathieu en est désormais l'unique propriétaire.

Mme Mathieu n'a pas donné suite aux appels de Radio-Canada.

L'enveloppe extérieure du château Zoé-Turgeon montre des signes importants de détérioriation.

Loi plus mordante

Selon la direction générale et la direction de l'urbanisme de L'Ange-Gardien, la Ville invoquera vraisemblablement la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour obliger la restauration du bâtiment construit en 1907.

La Ville de L'Ange-Gardien tentera notamment d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour forcer les travaux d'entretien du château Zoé-Turgeon.

La municipalité, a expliqué le maire Lefrançois, pourrait se servir des nouveaux outils mis à la disposition des villes par le gouvernement provincial, il y a un peu plus de deux ans. Depuis le printemps 2021, les municipalités ont l'obligation d'avoir des règlements d'entretien des bâtiments patrimoniaux.

L'Ange-Gardien, affirme le maire, est en voie d'adopter pareille réglementation. L'ensemble des villes et des MRC de la province ont jusqu'en 2026 pour le faire.

Pierre Lefrançois est préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré et maire de L'Ange-Gardien.

Avec cette obligation venaient aussi des leviers pour en forcer l'application. Tous les bâtiments à valeur patrimoniale cités, classés ou inventoriés sur un territoire sont en effet soumis à la réglementation d'entretien. Leurs propriétaires, que ce soit des particuliers ou des promoteurs, doivent s'y conformer sous peine d'une éventuelle intervention légale, voire des amendes.

Selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Cour supérieure peut ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction compatible avec la réglementation municipale, et donc au règlement d'entretien des bâtiments patrimoniaux.

Lorsque son règlement d'entretien sera adopté, L'Ange-Gardien pourrait donc se prévaloir de ce mécanisme. Entre-temps, la Ville a réussi à obtenir une ordonnance de la cour, cet été, pour inspecter l'intérieur du bâtiment. L'intérieur serait étonnamment en bon état général, selon ce qu'en sait le maire Pierre Lefrançois.

Des représentants du ministère de la Culture ont aussi accompagné les employés de la municipalité, eux qui peinaient à y entrer afin de procéder à l'évaluation de la valeur patrimoniale du bâtiment.

Avis de classement

L'offensive de la Ville de L'Ange-Gardien est indépendante de l'avis d'intention de classer le bâtiment, annoncé en début de semaine par le ministre Mathieu Lacombe. Si le bâtiment figurait déjà dans l'inventaire de la MRC de la Côte-de-Beaupré, ce classement à venir viendra protéger encore davantage le château Zoé-Turgeon.

La demande de protection avait été faite officiellement au ministère en décembre 2020 par un urbaniste de la région de Gatineau. Dès lors que Québec a annoncé son intention de classer le bâtiment, et donc de lui accorder le statut de bien patrimonial, ce dernier est protégé.

Les obligations relatives à un classement prennent effet à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention. Ainsi, dès la transmission de l’avis d’intention, certaines obligations devraient être respectées par les propriétaires , indique le ministère de la Culture.

Cet avis ouvre donc la porte à une intervention du ministre lui-même, en vertu, cette fois, de la Loi sur le patrimoine culturel. Mathieu Lacombe pourrait donc intervenir si les démarches de L'Ange-Gardien achoppaient ou s'avéraient insuffisantes pour protéger le château Zoé-Turgeon.

Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe

L'article 26 de la Loi sur le patrimoine culturel prévoit notamment que toute personne propriétaire d’un bien patrimonial classé doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien . En cas de manquement, le ministre peut demander une intervention des tribunaux.

Le ministre peut [...] obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial classé dont le propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe , précise la loi.

La facture serait ensuite refilée au propriétaire fautif.

Plus d'un siècle

Le château Zoé-Turgeon a été construit en 1907, à la demande de Zoé Turgeon et de son époux Louis Richard, un couple de riches industriels ayant fait fortune dans la production de cuir artificiel.

D'abord connu sous le nom de château Richard, le bâtiment est maintenant désigné sous le nom de château Zoé-Turgeon dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Des recherches ayant découlé d'une demande de classement, en 2020, ont en effet permis de démontrer que Zoé Turgeon en était la propriétaire exclusive.

En 2020, la valeur du bâtiment a déprécié de 8000 $ par rapport au rôle précédent, atteignant une valeur de 322 100 $. La valeur totale du domaine, avec le terrain ayant vue sur le fleuve Saint-Laurent, a malgré tout augmenté de près de 30 000 $ pour atteindre 444 500 $ au cours de la même évaluation foncière.