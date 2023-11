Une première femme chez le Phoenix de Sherbrooke

Pour la première fois dans l’histoire de l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de Sherbrooke, une femme aura sa place parmi le personnel entraîneur.

La gardienne de but professionnelle Tricia Deguire a en effet décroché le poste d’entraîneuse vidéo du Phoenix. C’est à la suite d’une blessure que la joueuse a choisi de regarder du hockey cette année plutôt que de jouer. Connaître le jeu, c'est connaître le langage du hockey afin d’être capable de mettre en place ce qui se passe sur la glace. Je crois que c’est ce qui est le plus important. Ça prend aussi une petite base en technologie , explique-t-elle en rigolant.

Une première femme fait sa place au sein du Phoenix de Sherbrooke.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Une première femme fait sa place au sein du Phoenix de Sherbrooke ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Une première femme fait sa place au sein du Phoenix de Sherbrooke. 6 minutes 6 secondes) Durée de 6 minutes 6 secondes 6:06

Celle qui rêve d’intégrer la nouvelle ligue professionnelle nord-américaine de hockey féminin accueille son nouveau rôle avec beaucoup d'enthousiasme. L'entraînement vidéo, pour entrer dans le junior majeur, c’est la meilleure façon de faire en ce moment. L’expérience va peut-être m'amener à être derrière le banc, mais ma passion reste toujours sur la glace, alors être proche des joueurs et des entraîneurs, c’est ce qui va m’aider.

Rappelons que le nom de Tricia Deguire figurait parmi ceux des joueurs qualifiés pour le repêchage de la nouvelle ligue professionnelle féminine.

Je crois que l’année prochaine sera une nouvelle opportunité de m’essayer. Cette année, je prends un pas de recul, mais c’est pour mieux avancer.