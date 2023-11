Le plan d’Hydro-Québec bien accueilli en Mauricie

Le plan d’action d’Hydro-Québec pour atteindre la carboneutralité d’ici 2035 est vu d’un bon œil dans des municipalités de la Mauricie qui espèrent pouvoir mettre l’épaule à la roue pour contribuer à combler les besoins énergétiques de la province.

À la Ville de La Tuque, l’annonce du président-directeur général, Michael Sabia, est saluée dans la mesure où les centrales de Rapide-Blanc et de La Trenche pourraient faire partie de l’équation pour contribuer aller chercher les 2000 mégawatts supplémentaires convoités par Hydro-Québec. Les retombées seraient importantes, précise la porte-parole Hélène Langlais.

L’écho est également positif à Saint-Narcisse, où le maire Guy Veillette espère remettre en activité la petite centrale qu’Hydro-Québec voulait voir démantelée sur la rivière Batiscan. Des discussions sont en cours pour qu’Hydro-Québec cède ses équipements à une société en commandite, permettant ainsi à Saint-Narcisse de reprendre les opérations de la centrale quasi centenaire.

Même si le projet de la Municipalité représentait une production très marginale de 15 mégawatts pour la société d’État, Guy Veillette est rassuré de voir qu’Hydro-Québec positionne ses besoins en hydroélectricité, et que ça passe par des barrages existants.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Guy Veillette devant le barrage de Saint-Narcisse (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

On compte aller rapidement, puis on est d’ores et déjà assuré de la collaboration d’Hydro-Québec dans le partage d’informations, dit-il. Je pense qu’il y a une vraiment une belle volonté de la part des gens d’Hydro-Québec d’être des collaborateurs fidèles comme ils l’ont toujours été, d’ailleurs. En fait, on ne s’entendait simplement pas sur la finalité de cet équipement-là, mais depuis, depuis que [l’ancienne pdg Sophie] Brochu a annoncé qu’on arrête le démantèlement, on a espoir vraiment de pouvoir faire avancer ce dossier-là rondement.

Publicité

Saint-Narcisse est en attente des conclusions légales d’Hydro-Québec pour procéder aux expertises qui permettront de connaître les coûts du redémarrage de la centrale.

Marmen se réjouit

Même son de cloche chez Marmen, alors que le plan de la société d’État entend tripler la production éolienne en ajoutant 10 000 MW de puissance.

Guillaume Angers, vice-président au développement commercial de l’entreprise, rappelle également que Marmen demeure l’un des plus gros ateliers en Amérique du Nord côté usinage et assemblage mécanique dans l’hydroélectricité, donc cette portion-là aussi à long terme est très encourageante pour nous.

Quant à l’énergie nucléaire, Hydro-Québec ne compte pas sur cette filière énergétique pour augmenter sa capacité de production à ce stade-ci, mais la société d’État a néanmoins prévu dans son plan d’action d’étudier le potentiel du site existant de Gentilly-2, au regard notamment des coûts et de l’acceptabilité sociale.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel