7000 profs en grève illimitée à Québec le 23 novembre

Les 7000 membres du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ) seront en grève générale illimitée à partir du 23 novembre, comme tout le reste des syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), s’il n’y a pas d’entente avec le gouvernement d’ici là.

Le SERQ représente le personnel enseignant des centres de services scolaires de la Capitale et des Premières-Seigneuries. C’est donc l’ensemble des écoles des deux centres de services qui pourraient être affectées.

Les membres du syndicat s'étaient dotés d’un mandat fort de grève générale illimitée en septembre, 96,5 % de ceux qui s'étaient prononcés avaient appuyé la proposition pour qu’elle puisse être déclenchée au moment opportun. Sur les 7000 membres, 2168 avaient participé au vote, François Bernier, le président du SERQ s’était dit extrêmement satisfait du niveau de participation.

Ouvrir en mode plein écran François Bernier, le président du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ) (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

La décision du déclenchement de la grève a ensuite été prise par la soixantaine de délégués de la FAE réunis, jeudi soir, entre autres pour évaluer la nouvelle offre que le gouvernement a déposée dimanche. Par écrit, les représentants soulignent que le fait de fixer la date au 23 novembre donne 20 jours au gouvernement pour éviter le déclenchement .

D’ici à cette date, le comité de négociation poursuivra ses discussions pour trouver une entente avec la partie gouvernementale. Le syndicat réclame de meilleures conditions salariales, une meilleure conciliation travail-famille et une composition des classes plus équilibrée .

La Fédération ne fait pas partie du Front commun intersyndical, ses membres ne seront donc pas en grève lundi matin prochain.

Par contre d’autres professionnels et employés des deux centres de services, membres d’autres syndicats, débrayeront lundi. Les classes et les activités seront donc tout de même suspendues pour tout l’avant-midi dans les écoles de la Capitale et des Premières-Seigneuries.