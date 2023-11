Un résident de la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, est condamné à 30 jours de détention à domicile à la suite d’un incident de rage au volant comportant des « éléments haineux », a déterminé le juge.

Scott Lawrence, 79 ans, a été reconnu coupable en juin d’avoir agressé Mohammed Benyoussef, qui circulait avec sa famille au moment des faits, le 29 août 2021.

En prononçant sa peine, jeudi, le juge a qualifié de totalement inappropriés et inacceptables les propos de Scott Lawrence lors de l’incident. Il a ajouté que ses gestes étaient aussi inacceptables et intolérables.

Durant son témoignage, M. Benyoussef a expliqué qu’il conduisait en compagnie de sa famille sur le chemin Ammon en direction de Moncton lorsque Scott Lawrence l’a forcé à s’arrêter avec son propre véhicule.

Ouvrir en mode plein écran Le couple Lacey et Mohammed Benyoussef devant le palais de justice de Moncton le 19 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Scott Lawrence a soutenu durant son témoignage qu’il était en colère parce que quelqu’un d’autre était mort dans ce secteur en faisant la même chose. Il a ajouté qu’il a doublé la fourgonnette de la famille Benyoussef et que les deux conducteurs se sont arrêtés.

Un enregistrement vidéo présenté durant le procès montre Scott Lawrence qui s’approche en lançant une insulte vulgaire et raciste et qui tente d'agripper le téléphone avec lequel il était filmé. La vitre de la portière était baissée et une empoignade a eu lieu par cette ouverture. Scott Lawrence a subi une coupure sur la portière et a lancé deux fois une giclée de sang en direction de M. Benyoussef.

Les recommandations de la Couronne et de la défense

La procureure de la Couronne, Clémence Talbot, a recommandé une peine de 30 jours de prison en disant que le juge devrait tenir compte de la motivation haineuse des propos au moment des faits comme étant un facteur aggravant.

Me Talbot a ajouté qu’une peine conditionnelle pourrait aussi être une option étant donné l’âge du coupable. Ce genre de peine purgée à domicile comprend certaines restrictions.

Ouvrir en mode plein écran Scott Lawrence a agressé Mohammed Benyoussef par la portière dont la vitre était baissée. Photo : Gracieuseté Mohammed Benyoussef

L’avocat de la défense, Jason Dempsey, a recommandé une peine à purger à la maison en raison de l’âge de son client et du fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire.

Il ne s’agit pas de minimiser la gravité des facteurs auxquels [la Couronne] a fait allusion , a déclaré Me Dempsey. Vous condamnez une personne qui vient peut-être d'une époque où sa pensée n'était pas aussi progressiste qu'on pourrait l'espérer.

Scott Lawrence a dit peu de choses lorsqu’il a eu l’occasion de parler. Je ne sais pas si cela peut faire du bien.

Mohammed Benyoussef était absent lors du prononcé de la peine et il n’a pas soumis au tribunal une déclaration de la victime.

Scott Lawrence doit rester chez lui pendant 30 jours. Il ne peut sortir que pour un rendez-vous médical ou juridique. Il dispose de quatre heures chaque mercredi pour régler des affaires personnelles, par exemple faire l'épicerie. Le juge lui impose aussi un an de probation.