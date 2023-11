Sommes-nous tous égaux devant la pollution et les changements climatiques? Les humains, peu importe leurs origines et le lieu où ils vivent, ne devraient-ils pas avoir les mêmes chances face aux défis environnementaux de la planète? La nature de l'injustice, un recueil de textes publié chez Écosociété, fait état de multiples inégalités environnementales au fil de l'histoire et propose des façons d'y remédier.

Dépotoirs principalement situés à proximité de communautés noires, sites miniers abandonnés en Arctique, agriculteurs empoisonnés en cultivant des produits destinés au marché international, les exemples d'injustices vécues par les communautés pauvres ou marginalisées sont légion dans cet ouvrage collectif dirigé par l'avocate et directrice de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l'Atlantique, Sabaa Khan, et l'ingénieure en génie environnemental Catherine Hallmich.

L'exploitation de la nature va de pair avec l'exploitation humaine , explique Sabaa Khan, rencontrée au 58e Salon du livre de Rimouski. C'est cette prémisse, et le fait qu'elle a été trop peu dénoncée jusqu'à maintenant, qui a justifié la création de cet ouvrage, indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Sabaa Khan, qui a dirigé l'ouvrage collectif avec Catherine Hallmich, est avocate et docteure en droit. Elle est aussi directrice de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l'Atlantique. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

L’idée m’est venue pendant la pandémie, parce qu’on voyait qu’il y avait de l’iniquité au niveau de la santé, du logement, du travail, c’était des questions qui étaient dans l’espace public, alors j’ai pensé aussi à la défavorisation au niveau de l’environnement , dit-elle.

Publicité

Les communautés autochtones particulièrement touchées

Alors que les gouvernements tentent de se réconcilier avec les communautés autochtones, La nature de l'injustice démontre que ce sont souvent ces dernières qui subissent les effets négatifs du développement industriel et qui sont moins bien protégées.

Il y a beaucoup d’exemples partout au Canada. Le rapporteur des Nations Unies sur les déchets toxiques est venu au Canada en 2019, il a constaté que c’est systémique au Canada, les peuples autochtones sont plus proches des dépotoirs, des usines pétrochimiques, etc., donc ils ont moins accès à un environnement sain , s'indigne Sabaa Khan.

Pour les communautés touchées, la pollution est davantage une question de santé publique qu'un enjeu environnemental , écrit d'ailleurs Yvan Pouliot dans le texte qu'il signe dans le recueil sur la pollution qui touche les Inuits en Arctique. Il y parle notamment de la mine Giant, abandonnée depuis 2005, qui est toujours contaminée par des résidus d'arsenic, en quantité suffisante pour tuer tous les humains sur la planète, et même plus , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le sol de la mine Giant, un site de 950 hectares situé près de Yellowknife, est toujours contaminé à l'arsenic. La Première Nation des Dénés habite à proximité du site. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Des solutions pour éviter les erreurs du passé

Si le constat fait par La nature de l'injustice est désolant, le livre comporte aussi des solutions. Parmi elles, revoir notre rapport à la nature.

La culture occidentale en est venue progressivement à considérer la nature comme subordonnée à l'humanité, telle une marchandise, un instrument au service des intérêts de l'humanité et de son obsession pour l'accumulation capitaliste.

En contraste, les Autochtones voient l’humain comme faisant partie de la nature , poursuit Sabaa Khan, qui propose de s'inspirer de cette façon de voir les choses pour être plus respectueux des humains et de l'environnement.

Ouvrir en mode plein écran En 2021, la rivière Magpie a été déclarée personnalité juridique par le Conseil des Innus d'Ekuanitshit et la MRC de Minganie. Ce statut juridique n'est cependant pas encore reconnu par le gouvernement du Québec. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Shanice Mollen Picard

Le droit est aussi une avenue intéressante pour s'assurer du respect des communautés et de leur territoire, par exemple la reconnaissance de la rivière Magpie sur la Côte-Nord comme personnalité juridique. Mais là aussi, il faut être patient pour changer les mentalités, précise Sabaa Khan. On travaille toujours dans le cadre du droit colonial qui est notre réalité , rappelle-t-elle.

Publicité

L'égalité pour les prochaines générations

Qui plus est, l'ouvrage suggère aussi, par mesure d'équité, de penser aux générations futures lorsqu'il est temps de prendre des décisions relatives à l'environnement.

C'est ce que propose également Inês Lopes dans un autre livre publié chez Écosociété, Les visages de l'écoanxiété, qui s'adresse spécifiquement aux adolescents et aux adultes qui gravitent autour d'eux.

Il faut que les jeunes et les aînés prennent leur place dans la communauté, qu'on les invisibilise moins et qu'ils prennent part entière dans ces enjeux , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Après avoir commencé une grève du climat toute seule, la militante Greta Thunberg a incité des milliers de personnes à manifester pour le climat, comme ce fut le cas à Montréal le 27 septembre 2019. (Photo d'archives) Photo : Ivanoh Demers

Les actions individuelles des jeunes peuvent mener à des actions collectives, comme ce fut le cas de la grève du climat de Greta Thunberg, rappelle l'autrice. C'est pourquoi chaque individu d'une société a un rôle à jouer, selon elle.

Si on est juste dans l’espoir, mais qu’on ne fait rien, c’est noble, mais ça va avoir moins d’impact, mais on encourage, autant que possible […], à s’engager. D’être dans l’espoir lucide et surtout dans les actions concrètes.

Mener des actions à sa mesure peut être un facteur de changement pour l'avenir et aussi une façon d'apprivoiser les émotions liées à l'écoanxiété.