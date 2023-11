Crise du logement : des refuges pour femmes débordent dans le Nord de l’Ontario

Deux autres refuges pour femmes de la région de Sudbury ont annoncé qu’ils sont au maximum de leur capacité depuis le début de l’année.

Le Centre pour femmes et famille de la place Cedar de Sudbury a affiché complet presque toute l'année.

Les familles qui y sont logées doivent y rester plus longtemps face à la difficulté de se trouver un logement permanent, affirme la directrice générale Barbara Ridley.

La clientèle principale de ce refuge : les femmes et les enfants qui sont sans-abris dans la région de Sudbury.

Mme Ridley explique que le taux d'occupation du refuge de 28 lits était de 56 % en 2021, qu'il a grimpé à 87 % en 2022 et qu’en 2023, le taux d'occupation est maintenant de 98 %.

Je dirais que la plupart du temps, le taux d'occupation est plutôt de 100 % , affirme Mme Ridley.

Selon elle, le manque de logements abordables dans la région est la principale raison pour laquelle le taux d'occupation est resté si élevé.

Plus tôt cette année, plusieurs refuges du Nord de l’Ontario ont révélé être au maximum de leur capacité en raison de cette même problématique.

Trouver des logements permanents

Lorsqu'une personne vulnérable se présente au refuge, l'une des principales priorités est de lui trouver un logement permanent.

Nous travaillons très fort et si quelqu'un reste ici plus longtemps, nous travaillons évidemment encore plus rapidement pour essayer de leur trouver un endroit où aller , affirme Mme Ridley.

Elle ajoute que son organisme n’expulse pas les familles qui restent au refuge plus longtemps que prévu.

En 2018, la durée moyenne d’un séjour au refuge était de 16 à 17 jours. Cette année, la durée moyenne de séjour a grimpé à 53 jours.

Plusieurs personnes sans-abri s'installent à chaque année dans le parc Memorial du centre-ville de Sudbury, faute de place dans les refuges (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / CBC/Jonathan Migneault

Jusqu'à présent, en raison des séjours qui s’allongent, l’organisme n’a pu aider que 140 femmes cette année. En comparaison, en 2018, 287 femmes avaient été hébergées par le centre.

Mme Ridley affirme que les options de logement qu'ils trouvent pour les femmes et les enfants se sont dégradées depuis la pandémie.

Nous avons vu bien souvent que notre clientèle se retrouvait à payer 900 dollars par mois pour une chambre avec seulement un accès à la cuisine et à une salle de bain partagée , indique-t-elle.

Cory Roslyn, directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Nord-Est de l'Ontario, explique que son refuge de 10 lits à Sudbury, qui a ouvert ses portes l'année dernière, a toujours été plein depuis so ouverture.

Cory Roslyn affirme que la qualité et la quantité des logements disponibles pour sa clientèle a diminué. Photo : CBC / Ashishvangh Contractor

Il y a toujours plus de personnes à la recherche d'un lit que de lits disponibles dans la ville , a déclaré Mme Roslyn.

Elle refuse toutefois de modifier ses politiques pour accélérer les départs de son refuge, comme l’ont fait d’autres établissements ailleurs au pays.

Nous essayons vraiment d'humaniser les personnes avec lesquelles nous travaillons et je ne peux pas imaginer dire à quelqu'un après une période de deux mois qu'il ne peut plus rester avec nous, en particulier parce qu'il n'y a pas d'autres options décentes pour ces personnes , affirme-t-elle.

Elle indique elle aussi que le manque d'options de logement abordable est la principale raison pour laquelle son refuge fonctionne continuellement au maximum de sa capacité.

Avec les informations d'Erika Chorostil de CBC.