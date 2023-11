Pas dans les sites d’enfouissement, les vieux ventilateurs!

Réparer les ventilateurs, les climatiseurs et les déshumidificateurs pour éviter que ces appareils se retrouvent dans les sites d’enfouissement, c’est la mission que s’est lancée Défi Polyteck.

Le rapport du BAPE est très clair. Le recyclage, ça ne suffit plus. Il faut passer à l’action. Il faut réduire, réparer, réemployer, conserver nos ressources chez nous et créer de la richesse et des entreprises chez nous. C’est ça qu’il faut faire , lance un employé de Défi Polyteck, Pierre Morency.

« Le recyclage, ça ne suffit plus. Il faut passer à l'action », a souligné Pierre Morency.

Depuis juin 2023, ce sont 800 ventilateurs et quelques autres appareils qui ont été remis sur le marché, évitant ainsi l’enfouissement. Certains de leurs matériaux sont aussi revalorisés.

C’est en cohérence avec les objectifs du gouvernement de réduire l’enfouissement. On retrouve des métaux à l'intérieur de ça [les ventilateurs] et on ne veut pas les enfouir inutilement. Il faut donner une deuxième vie à tous ces matériaux , explique la directrice du bureau de l’environnement de Sherbrooke, Ingrid Dubuc.

Les employés des écocentres de la ville de Sherbrooke ont pour mandat de mettre de côté les ventilateurs afin que Défi Polyteck puisse les récupérer en bon état. L’an dernier, ce sont entre 2000 et 3000 appareils qui ont pu être réparés ou utilisés pour la valorisation des métaux.

Défi Polyteck voit grand. L’an prochain, c’est plus de 1000 ventilateurs qu’on va remettre en circulation pour alimenter nos ressourceries locales , lance le directeur général de Défi Polyteck, Steve Breton.

Cette idée de réparation est venue à Steve Breton lors d’un voyage qu’il a fait avec Pierre Morency. Pierre et moi, nous sommes allés visiter l’Europe à l'automne 2022. Nous nous sommes inspirés de tous leurs modèles de réemploi, de valorisation.

Le directeur général de Défi Polyteck, Steve Breton, espère remettre plus de 1000 ventilateurs sur le marché en 2024.

Défi Polyteck réalise présentement ces réparations sans obtenir d’aide financière. Pour le professeur en environnement de l’Université de Sherbrooke, Mario Laquerre, c’est dans ce type de projet que le gouvernement pourrait investir. La fonction économique est présente dans le réemploi et ça se fait depuis très longtemps dans plein de domaines. On ne se pose pas de questions sur le réemploi des pièces d’automobiles. Des pièces usagées, on en vend depuis toujours. [...] C’est possible de le faire dans les ventilateurs comme dans les automobiles.

Il n’y a pas d’argent jusqu’à maintenant. Ce n’est pas normal que ce soit des OBNL qui le fassent avec leurs propres fonds, utilisent 900 pieds carrés, du temps, du personnel , ajoute Pierre Morency.

D’après les informations de Jean Arel