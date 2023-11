La Municipalité régionale d’Halifax a baissé les bras. Elle autorise désormais les sans-abri à camper sur l’esplanade en plein cœur de la plus grande ville en Atlantique. Quitte à déplacer la cérémonie du jour du Souvenir au pied d’un cénotaphe de banlieue.

Dans une cité forgée par l’armée depuis 275 ans, la décision n'a pas été prise à la légère.

Depuis le démantèlement à l’été 2021 d’un camp de sans-abri au centre-ville d’Halifax qui a viré à l’affrontement entre des manifestants et les forces de l’ordre, et dont les images ont fait le tour du pays, les autorités locales ont jeté du lest.

Elles ont compris que la crise du logement n’est pas à la veille de se résorber.

Des agents de la police d'Halifax font face à des citoyens qui s'opposaient, le 18 août 2021, au démantèlement par des employés municipaux de campements de personnes sans-abri dans un parc. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Selon un rapport commandé par le gouvernement provincial, la Nouvelle-Écosse aurait besoin de plus de 80 000 nouveaux logements d’ici 10 ans pour répondre à la croissance démographique. Le déficit actuel serait d’un peu moins de 30 000 logements.

La province a récemment annoncé 1 milliard de dollars pour accélérer la construction de plus de 40 000 logements – dont un peu plus de 200 logements publics – d’ici 5 ans. Elle a commencé à l’instar d’Ottawa à accorder un congé de la taxe de vente aux promoteurs immobiliers pour encourager les mises en chantier. Elle a aussi acheté ou loué des hôtels pour loger temporairement des sans-abri.

Trois autres refuges d’urgence doivent ouvrir leurs portes pour l’hiver à Amherst, Bridgewater et Halifax.

Les autorités à Halifax ont décidé de déplacer la cérémonie du jour du Souvenir qui devait avoir lieu près de l'hôtel de ville, le 11 novembre 2023, en raison de la présence d'un campement de sans-abri autour du cénotaphe. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Toutefois, aucune de ces mesures n’aura pour effet immédiat de sortir les sans-abri ou les mal logés de leur précarité. Il faudra des années pour construire tous les logements nécessaires pour rétablir un équilibre entre l’offre et la demande. Et encore faut-il que ces nouveaux logements soient véritablement abordables.

La rareté des logements a déjà fait exploser les prix en Nouvelle-Écosse. Le loyer moyen dans la province a augmenté de 28 % entre 2021 et 2022. Le prix de référence d'une maison unifamiliale a bondi de 27 % au cours de la même période. Mais les revenus des ménages et les soutiens sociaux, eux, n’ont pas suivi au même rythme.

La seconde explosion d’Halifax

Un siècle après l’explosion catastrophique du 6 décembre 1917 qui a détruit une grande partie d’Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse est à nouveau ébranlée. Encore une fois, des centaines de personnes sont poussées à la rue.

Dans les années 1920, les Haligoniens ont su reconstruire en mieux. Le quartier Hydrostone, avec son aménagement de style cité-jardin, en témoigne encore aujourd’hui.

Le quartier Hydrostone d'Halifax Photo : Archives

Cent ans plus tard, le nouveau chantier qui s’impose est encore plus grand.

Il y a une urgence que je n’ai jamais vue avant , confiait récemment Jeff Karabanow, professeur de travail social à l’Université Dalhousie, en entrevue à l’émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L. Le cofondateur d’un refuge pour sans-abri à Halifax avait alors exhorté tous les ordres de gouvernement à « travailler ensemble ».

Il y a cependant lieu de se demander, en ce moment, si tous les décideurs néo-écossais sont bel et bien sur la même longueur d'onde.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr, est sur le point de s’accorder un pouvoir presque complet sur le développement résidentiel à Halifax. Il promet de l’utiliser avec parcimonie pour stimuler les projets qui, à ses yeux, n'avancent pas assez vite.

Le ministre en charge du logement John Lohr présente la stratégie du gouvernement pour le logement. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Mais la manœuvre – tout à fait inédite – étonne autant qu’elle soulève des inquiétudes. Le maire Mike Savage dénonce une intrusion autocratique dans les affaires de la municipalité. Il craint, dans l’urgence, de voir la province lui imposer des décisions arbitraires sans égard aux règlements de zonage ni consultation appropriée.

Les autorités sont en effet pressées d’approuver sans délai des projets immobiliers qui mettraient autrement des années à se concrétiser.

Il y a tout de même un risque évident à concentrer presque tous les pouvoirs entre les mains d’un seul politicien, sans passer par les mécanismes de planification qui sont censés garantir des aménagements cohérents avec les plans d’urbanisme et respectueux des milieux protégés et du patrimoine, notamment.

Le maire de la municipalité régionale d'Halifax, Mike Savage, a comparu lundi devant le comité de modification de la loi. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Les décisions qui seront prises à Halifax au cours des prochains mois seront cruciales. Elles continueront d’orienter le développement d’une ville de près d’un demi-million d’habitants pour les décennies à venir.

Tout le monde veut mettre fin à la crise du logement le plus rapidement possible. Mais personne ne veut de nouveaux quartiers mal pensés, mal construits ou mal desservis.

À la fin octobre, l’Association pour le logement abordable de la Nouvelle-Écosse recensait plus de 1000 sans-abri à Halifax. Leur nombre aurait doublé depuis un an et demi. Dans leurs tentes, devant l’hôtel de ville et dans des parcs municipaux, ils assistent impuissants à cette lutte de pouvoir sur fond de crise du logement.

Une lutte de pouvoir qui pourrait difficilement plus mal tomber, alors qu’il y a tant à faire et que le froid s’installe.