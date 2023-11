Les médecins de 3 autres pays éviteront l’examen pour travailler en N.-É.

Le Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse permet désormais aux médecins du Royaume-Uni, d'Australie et de Nouvelle-Zélande d'éviter de passer un examen du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour travailler dans la province.

C'est la première province au Canada à abandonner cette exigence.

Très peu de médecins compétents en milieu de carrière aimeraient voyager à travers le monde pour s'installer dans un autre pays, avec un permis pour pratiquer la médecine qui dépend de la réussite d'un examen, dont ils auraient pu passer l'équivalent il y a 15 ou 20 ans , explique le Dr Gus Grant, PDG du collège de la Nouvelle-Écosse.

Il explique que le changement s’est fait après un processus de vérification approfondi sur la formation, les processus d'obtention du permis et le système de santé dans son ensemble. La conclusion était que ces juridictions ont des normes de sécurité similaires.

Désormais, les médecins de ces pays qui déménagent en Nouvelle-Écosse recevront un permis défini, avec la possibilité d'obtenir un permis complet plus tard. Ils seront encadrés dans leur travail pendant six mois.

Le président-directeur général du Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse, le Dr Gus Grant.

Notre objectif est de créer une approche accueillante pour permettre aux médecins compétents d'exercer, et d'ouvrir la porte aussi grande que possible , indique le Dr Gus Grant. Lorsque vous prenez des décisions en matière de délivrance de permis, ces décisions reposent principalement sur la sécurité publique.

L'année dernière, le Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse a apporté un changement similaire pour les médecins venant des États-Unis. Depuis, le Dr Grant affirme qu’environ 15 médecins américains ont suivi ce processus pour s’installer dans la province.

Aide au recrutement

Ces efforts pour réduire le fardeau bureaucratique des médecins qui veulent travailler en Nouvelle-Écosse surviennent à un moment où près de 145 000 personnes sont sur une liste d'attente pour un médecin de famille.

Dans le nord de la province, Truro et Colchester ont commencé à faire leur propre recrutement au Royaume-Uni.

David Phillips fait partie d'un groupe de la région de Truro qui tente de recruter des médecins.

David Phillips, PDG du Partenariat pour la prospérité économique de Truro et Colchester affirme que leur objectif est de trouver un prestataire de soins primaires pour les 6000 personnes de leur région qui restent sur la liste.

Tout changement de politique facilitant ou accélérant le recrutement de médecins qualifiés dans notre communauté sera bien accueilli par toutes les communautés , dit-il.

Le Dr Gus Grant affirme que le Collège continuera d’examiner davantage de pays pour voir si d’autres médecins peuvent éviter le processus laborieux du Collège royal. Il dit que l’Irlande sera probablement le prochain pays à être ajouté à la liste.

Je pense qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'Irlande soit assez similaire à notre système médical ici , dit-il. Mais nous devons faire le travail et nous n'avons tout simplement pas encore les données.

