Journée fructueuse pour deux athlètes de l’Î.-P.-É. aux Jeux panaméricains

Deux athlètes de l’Île-du-Prince-Édouard se démarquent aux Jeux panaméricains qui se tiennent à Santiago au Chili. Jeudi, Hannah Taylor a remporté l’argent en lutte et Martin Sobey termine 4e au triathlon.

La lutteuse s’est hissée en match pour la médaille d’or après avoir battu Luisa Valverde de l’Équateur en matinée, mais s’est inclinée ensuite contre Giullia Rodrigues du Brésil, dans la catégorie des femmes 57 kg.

Ça fait du bien de monter sur le podium , affirme l’athlète de 25 ans de Summerside.

Il y a quatre ans au Pérou, elle avait perdu son premier match, ce qui l’avait éliminé rapidement de la compétition. Alors quatre ans plus tard, de revenir et de gagner une médaille, c’est évidemment très spécial , dit-elle.

Quatrième au triathlon

Martin Sobey, un triathlonien de Charlottetown est passé près du podium. Dans la ville de Vina Del Mar, il a obtenu le meilleur temps canadien, en terminant la course en 1:46:31, 20 secondes derrière le Mexicain Crisanto Grajales.

Martin Sobey (à droite) a sprinté lors des derniers instants de la course pour obtenir le quatrième rang. Photo : Courtoisie Triathlon Canada

J’ai goûté aux premières places et je suis très fier de ma quatrième place. C’est tout ce que j’avais aujourd’hui, et c’est plutôt génial d’avoir été en tête de cette course pendant un certain temps , a indiqué Martin Sobey dans un communiqué de Triathlon Canada.

Les Jeux panaméricains se poursuivent jusqu’au 5 novembre.