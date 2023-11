Un meurtre en Nouvelle-Écosse soulève des questions de la part de l'Association des procureurs de la Couronne quant aux raisons pour lesquelles l'accusé a été libéré sous caution malgré des accusations antérieures d'agression contre la femme qu'il a finalement tuée.

Hollie Boland, de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a succombé à ses blessures, lundi, à Cole Harbour, en banlieue d'Halifax, après avoir été heurtée par une voiture.

La famille de Hollie Boland dit qu'elle était une mère « merveilleuse » pour ses trois enfants. Photo : Facebook/Hollie Boland

Brian Cox, président de l'Association des procureurs de la Couronne de la Nouvelle-Écosse, estime que cette affaire est préoccupante parce que la poursuite s'est opposée à la libération du suspect lors d'une enquête sur cautionnement le 14 juin.

M. Cox dit que lorsqu'un suspect en liberté sous caution tue sa partenaire intime, c'est le signe que le système de libération sous caution échoue .

Des documents judiciaires indiquent que l'homme de 33 ans faisait déjà face à des accusations pour avoir présumément agressé Mme Boland, à une occasion avec une voiture, lors d'incidents survenus le 24 mai et le 8 juin.

Le juge de la Cour provinciale, Brad Sarson, a néanmoins autorisé sa libération, à condition qu'il reste à l'écart de Mme Boland et de quatre autres personnes, qu'il ne conduise pas et qu'il reste à la maison, sauf pour aller à son travail ou à des rendez-vous.

Aaron Daniel Crawley a comparu mercredi devant le tribunal par liaison vidéo. Photo : X/GRC de la Nouvelle-Écosse

La Couronne a déclaré que Aaron Daniel Crawley avait été accusé de conduite dangereuse d'une voiture et d'agression armée contre Mme Boland le 24 mai, et qu'il avait été libéré sous engagement de comparaître devant le tribunal à une date ultérieure. Bien qu'il ait reçu l'ordre de ne plus avoir de contact, Aaron Daniel Crawley a été accusé d'avoir agressé et étouffé Mme Boland le 8 juin, ainsi que d'avoir violé ses conditions de libération.

Finalement, il a été accusé du meurtre au premier degré de Mme Boland et a comparu brièvement devant le tribunal le 1er novembre et l'affaire a été reportée au 29 novembre.

Selon un communiqué de presse de la police, une femme a tenté d'aider Mme Boland, qui était retenue contre sa volonté par un homme, lundi, sur le chemin Shrewsbury à Cole Harbour. Les enquêteurs affirment que lorsque la dame est intervenue, elle et Mme Boland ont été jetées par terre par le suspect.

La police affirme que le conducteur a utilisé sa voiture pour heurter la femme qu'il détenait et a pris la fuite.

Mme Boland a succombé à ses blessures à l'hôpital, tandis que la femme qui était intervenue a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger.