Début de la tournée albertaine « et si on redéfinissait nos couleurs »

La tournée albertaine « et si on redéfinissait nos couleurs » s’est amorcée le 2 novembre à Fort McMurray.

Cette initiative antiracisme est une collaboration entre six Associations canadiennes-françaises de l’Alberta (ACFA) et le groupe Pont Cultural Bridge.

Mohamed Kourouma, organisateur de l’événement et directeur général de Pont Cultural Bridge, souligne que c’est une façon de relier non seulement les communautés entre elles, mais également les gens au cœur de ces communautés.

Il souligne également que l’engagement communautaire est essentiel au succès de la tournée.

Quand vous voyez les organismes qui organisent des activités, inscrivez vos enfants, venez participer et mobilisez vos amis, la famille , demande-t-il. Cela donne du bonus, du jus aux organismes.

La tournée albertaine sera de passage à Edmonton, à Grande Prairie, à Lethbridge, à Canmore-Banff et à Calgary.

Des panélistes qui reflètent les communautés locales vont partager leurs expériences et lors de la soirée inaugurale, Rahul Paul était l’un d’eux.

C’était vraiment une expérience de vie , estime-t-il. Enseignant au collège Keyano à Fort McMurray, c’était sa première expérience en tant que panéliste.

Dans le public, une vingtaine de personnes ont assisté à la soirée. Parmi eux, Rachelle Koulibaly reconnaît que tous les sujets ont été abordés.

C’était intense, je ne m’attendais pas à ce qu’ils aillent autant en profondeur , dit-elle.

Assise à côté d’elle, Stella Rodrigues était d’un avis similaire. C’était un très beau sujet, c’est quelque chose qu’on vit de tous les jours , déclare-t-elle. Pouvoir avoir des gens qui parle du racisme et comment on peut vivre ça d’une façon positive, je trouve que c’est génial.

Geneviève Savard, la directrice de l’ ACFA de Grande Prairie, remarque que les gens se rapprochent naturellement de ceux qui leur sont familiers. On s'assemble souvent avec les gens qui nous ressemblent , ajoute-t-elle.

Toutefois, elle aspire à interrompre ce phénomène en stimulant la proactivité des gens. Elle ajoute que le mouvement doit être bidirectionnel : donner la main, mais aussi demander la main .

Elle considère que des gestes concrets vont aider à la pluralité du Canada et de l’Alberta francophone, tout en la rendant plus dynamique.

On veut vraiment apporter le changement vers l'antiracisme : comment on développe ces attitudes-là, comment on se lève debout et on dénonce lorsqu'on voit des micro-agressions sans les pointer du doigt, mais plus en méthode d'apprentissage.