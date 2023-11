Voie maritime du Saint-Laurent : les membres d’Unifor ont entériné l’entente de principe

Les membres d'Unifor travaillant pour la Corporation de Gestion de la voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) ont entériné, jeudi soir, l'entente de principe qui était intervenue en médiation il y a moins d'une semaine.

Le syndicat, qui est affilié à la FTQ au Québec, a annoncé que les nouvelles conventions collectives s'échelonnant sur trois ans ont été ratifiées à 85 % chez le groupe de l'entretien, des opérations et du personnel de bureau, ainsi qu'à 87 % du côté des superviseurs et des ingénieurs.

La ratification de ces ententes de principe est une victoire collective et le fruit d'une solidarité sans faille de la part des travailleurs et travailleuses de la Voie maritime , a affirmé le directeur d'Unifor Québec, Daniel Cloutier, dans un communiqué.

La ratification fait suite à une grève qui s'est déroulée du 22 au 30 octobre, paralysant le transport sur la voie maritime, de Montréal à Niagara. Les membres d'Unifor avaient voté à 99 % pour la grève, alors que le salaire était le principal point en litige.

L'entente de principe concerne les quelque 360 travailleurs membres de cinq sections locales du syndicat Unifor, au Québec et en Ontario.

La question du salaire

Unifor a indiqué que les salaires seront augmentés annuellement de 5, 4 et 4 %, avec rétroactivité au 1er avril 2023, ainsi qu'un boni de signature de 2000 $.

La présidente nationale du syndicat, Lana Payne, a aussi félicité les membres de la voie maritime du Saint-Laurent pour leurs nouvelles conventions collectives.

Unifor s'engage à faire de cette ratification le début d'un milieu de travail meilleur et plus respectueux pour nos membres , a-t-elle déclaré.

La CGVMSL s'est également réjouie de la nouvelle. Nous remercions en particulier les employés pour leur travail acharné et leur coopération au cours des derniers jours afin de soutenir la réouverture sûre et efficace de la Voie Maritime au trafic maritime , a réagi le président et chef de la direction, Terence Bowles, par voie de communiqué.

La navigation a repris lundi matin et des efforts ont été déployés afin d'éliminer l'arriéré de navires en attente. Selon la CGVMSL , son plan de réouverture de la circulation avait été entièrement mis en œuvre mercredi.