À la manière de Kiss, qui chantait en 1976 les vertus de Détroit comme ville du rock sur Detroit Rock City, on pourrait écrire au Québec un titre intitulé Rouyn Rap City. Depuis 20 ans, cette ville d’Abitibi-Témiscamingue a été fondamentale dans le développement du rap québécois, par l’entremise de l’étiquette Disques 7ième Ciel, fondée en 2003 par Steve Jolin, alias Anodajay.

Koriass, Samian, Alaclair Ensemble, FouKi, Brown Family, Souldia, Manu Militari, Dramatik, LaF… La liste d’artistes dont la carrière a été propulsée grâce à Disques 7ième Ciel est longue.

L’étiquette québécoise célébrera ses 20 ans le 10 novembre prochain au Centre Bell à Montréal, avec un mégaconcert intitulé 20 ans d'ascension, qui réunira sur scène presque tous les artistes qui y ont trouvé une maison.

Son fondateur Steve Jolin, aussi connu sous son nom d’artiste Anodajay, nous raconte le parcours improbable de son entreprise, qu’il a portée à bout de bras à partir de son petit coin de pays.

La piqûre du rap

Anodajay est tombé dans la marmite du rap au début de l’adolescence. Avec quelques amis du secondaire, il surveillait avec attention les nouvelles sorties d’albums hip-hop dans les magazines comme The Source et Rap Page. Public Enemy, Rakim, Rob Base et DJ E-Z Rock, la vague de gangsta rap du East et du West Coast… les apprentis rappeurs dévoraient tout ce qui se faisait.

On prenait des albums différents et on se les échangeait, puis quand il y en avait un qui faisait l’unanimité et qui était un classique, tout le monde avait le droit de l’acheter , se rappelle le rappeur et entrepreneur au bout du fil.

La petite clique détonnait un peu dans la scène musicale de l’époque, qui carburait principalement au punk rock. Au cégep, Anodajay a commencé à donner ses premiers concerts, faisant la tournée des bars pour proposer ses soirées de rap.

Le monde me trouvait un peu fou. Les premiers shows qu’on a faits, c’était dans des shows punk rock organisés par des chums. C’était un drôle de mélange à l’époque, mais ça témoignait bien de ma détermination , explique-t-il.

Un rappeur de Rouyn, c’est pas super sexy

Pendant ces années formatrices où il se consacrait à ses deux passions, le rap et le basketball – il est également professeur d’éducation physique à Rouyn – Anodajay a commencé à enregistrer ses propres textes, principalement sur des pièces instrumentales d’artistes américains ou français.

C’est à cette époque qu’il a rencontré le producteur JP Matte, qui travaillait alors avec le groupe de rap de Québec Les Ambassadeurs, et qui lui proposait de signer les rythmes de son premier album. Le rêve de faire un album s’est enfin concrétisé , explique Anodajay.

Avec son premier opus en poche, le rappeur s’est buté à de nombreuses reprises aux portes closes des différentes étiquettes québécoises. Personne n’en voulait, mais c’était peut-être une question de timing , se rappelle-t-il.

Le rap avait eu une montée assez phénoménale avec Dubmatique, qui a connu un grand succès. Toutes les maisons de disque se sont mises à signer des artistes de rap, mais ça n’avait pas donné les résultats escomptés. Après Muzion et Sans pression, ça a redescendu. Début 2000, les maisons de disques avaient été un peu refroidies.

Disques 7ième Ciel est ainsi né par nécessité, devant le manque d’intérêt des maisons de disques.

Déjà en partant, un rappeur de Rouyn, c’est pas super sexy. J’ai vite compris que si je voulais sortir un album, il fallait que je le fasse moi-même.

Un tremplin pour Samian, Dramatik et Koriass

Après la sortie de son album Premier VII sur sa propre étiquette en 2003, Anodajay a bâti son réseau de contacts, en invitant plusieurs rappeurs de la relève dans les concerts qu’il organisait à Rouyn-Noranda. À travers Biz de Loco Locass, il a fait la rencontre de nouveaux joueurs comme Samian, rappeur originaire de Pikogan, à quelques kilomètres de Rouyn.

Ça a vraiment été une belle école, parce que j’ai appris à peu près tous les métiers. J’appelais tout le monde pour avoir des critiques, je bookais mes shows, j’écrivais mes communiqués, j’étais un one-man-team , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Koriass et FouKi Photo : Claudia Genel

Fort d’un deuxième album solo, Septentrion (2006), le rappeur-entrepreneur a recruté les premiers artistes de son écurie : Samian et son album Face à soi-même (2007), Koriass avec Les racines de béton (2008), et l’ex-Muzion Dramatik avec La boîte noire (2009).

Koriass, c’est le premier buzz musical sur Internet au Québec, toutes musiques confondues. À l'époque de MIRC, MSN, des forums Hip-hop Franco, HHQC et des ligues de battles, c’était l’un des rappeurs préférés de tout le monde , se rappelle Anodajay.

Alaclair Ensemble et le nouveau son du rap québécois

Au tournant des années 2010, Disques 7ième Ciel a contribué à mettre en valeur une nouvelle vision plus éclatée du rap québécois en publiant plusieurs albums d'Alaclair Ensemble et des projets solo de leurs membres comme Knlo, Eman et Vlooper. À la même époque, le rap queb commençait à faire son chemin vers le grand public.

Quand Alaclair a sorti son premier album 4,99 $ en 2010, de façon totalement indépendante, on entrait déjà dans une certaine révolution du son au niveau du hip-hop au Québec , se rappelle Anodajay.

Avant ça, on était plus dans la façon puriste de faire du rap. On était nourris de ça partout, jusqu’à ce qu’on se rende compte que le genre avait tellement évolué avec Internet. Il y a eu un décloisonnement soudain qui faisait que tu pouvais aller dans tous les sens avec cette musique-là.

Ouvrir en mode plein écran Eman, Claude Bégin, Ogden, Vlooper et KNLO du groupe Alaclair Ensemble Photo : Les Disques 7ième Ciel / Élizabeth Landry - Développement par Sténopé Lab

Un parcours organique, jamais forcé

Disques 7ième Ciel a vécu ses 20 dernières années de la même manière qu’elle a commencé : au jour le jour, sans masterplan, selon Anodajay. C’est pour ça que c’est une belle histoire, tu ne forces rien, tu y vas avec des moves de cœur. Quand tu y vas avec ton cœur, tu peux rarement te tromper.

À la question de savoir pourquoi l’étiquette a mis deux décennies à signer sa première artiste féminine, Modlee, Anodajay répond que ce n'était pas par manque d'intérêt.

Il n’y a pas de raison en tant que telle. Depuis toujours, j’essaie de voir ce qui se fait, mais la réalité c’est qu’il y a toujours eu beaucoup moins de femmes , explique-t-il.

Le fait que c’est un album anglo comporte sa part de défis quand tu es au Québec, mais Soul Urge est un disque délicieux. On n’est pas fermé à signer plus d'artistes anglophones, mais je connais le marché. C’est déjà difficile ici en français, alors imagine quand tu te mesures au monde entier , ajoute celui qui travaille déjà avec un autre artiste rappant dans la langue de Shakespeare, Zach Zoya.

Quelque 7000 adeptes de rap attendus au Centre Bell

Disques 7ième Ciel convie les adeptes de rap québécois à une grande célébration le 10 novembre au Centre Bell à Montréal pour son 20e anniversaire, avec une configuration qui pourra accueillir 7500 personnes.

C’est un gros party. On survole l’histoire de 7ième Ciel de façon festive et nostalgique. Pas mal tout le monde va être de la partie , explique Anodajay.

Les billets pour le concert 20 ans d’ascension sont disponibles sur le site de 7ième Ciel (Nouvelle fenêtre).