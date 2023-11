Une sculpture de 50 tonnes d’une valeur de 2,25 M$ sera érigée à Calgary

Une sculpture en acier d’environ 21 mètres de long et pesant plus de 50 tonnes est en cours de réalisation pour être installée devant le bâtiment du nouveau Centre BMO, sur le terrain du Stampede.

La sculpture d'une valeur de 2,25 millions $ sera réalisée par l'artiste britannique Gerry Judah, a indiqué mercredi la Calgary Municipal Land Corporation (CMLC), la compagnie qui gère le projet du nouveau complexe BMO pour le compte du Stampede de Calgary.

L'œuvre géante portera le nom de Spirit of Water, ou l’Esprit de l’eau en français.

Je voulais faire quelque chose d'universel et d'important. J'ai donc choisi l'eau comme thème central en raison de son énorme pouvoir et de son universalité.

L'artiste ajoute que l’eau reste l'un des éléments les plus importants de la nature et [qu’elle] conserve son importance, à la fois en tant qu'objet physique et en tant que représentation symbolique de divers concepts universels .

Il explique par ailleurs qu’il a été séduit par le projet en raison de l'espace spectaculaire du nouveau Centre BMO.

L'œuvre géante sera installée à l'emplacement du nouveau Centre BMO, en cours de travaux d'agrandissement. Photo : Calgary Municipal Land Corporation

Un projet retenu parmi 200 propositions

Kate Thompson, la présidente et directrice-générale de la CMLC , souligne que son organisation a reçu plus de 200 propositions d'artistes et que le projet final a été sélectionné par un jury de bénévoles.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, estime qu’une telle œuvre d’art constitue une étape importante vers le renforcement de l'identité culturelle, artistique et de divertissement du centre-ville de la métropole économique de la province.

Je pense que si l'on veut être une ville où les gens se sentent bien accueillis, [une ville que] les gens veulent visiter, et, où ils sont fiers de vivre, [une telle œuvre d’art public] est nécessaire.

La mairesse Jyoti Gondek, qui se tient ici aux côtés de l'artiste Gerry Judah, pense qu'il est nécessaire que la métropole économique de l'Alberta puisse se doter d'une telle œuvre artistique. Photo : Radio-Canada / Scott Dippel/CBC

Gerry Judah, l’artiste qui réalise la sculpture, a créé de nombreuses œuvres d'art au cours de sa carrière. Il est notamment le créateur d’œuvres de grande envergure pour des festivals, des musées et des espaces publics au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et aux Émirats arabes unis.

Le Centre BMO fait l'objet d'importants travaux d'agrandissement. Il devrait ouvrir ses portes à temps pour le prochain Stampede, en 2024.

Ce complexe, de 565 000 pieds carrés, comprendra 38 salles de réunion supplémentaires, plus d'aires de rassemblement et deux nouvelles salles de bal. Cette capacité en fera l’un des plus grands, voire le plus grand centre des congrès de l'Ouest canadien.