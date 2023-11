Des enseignants de 3 CSS de l’Outaouais en grève dès le 23 novembre?

Les délégués des syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement réunis en conseil fédératif de négociation jeudi soir ont voté en faveur du déclenchement d'une grève générale illimitée le 23 novembre prochain s'ils ne parviennent pas à s'entendre avec le gouvernement d'ici là. En Outaouais, trois centres de services scolaires sont touchés.

Le Syndicat des enseignants de l'Outaouais (SEO) avait déjà voté pour une telle grève en septembre dernier.

Ainsi, les Centres de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO), des Draveurs (CSSD) et au Cœur-des-Vallées (CSSCV) pourraient voir leurs activités perturbées si les parties ne parvenaient pas à une entente.

Le message qu’on veut lancer [...] c’est que les offres que [le gouvernement] nous a déposées dimanche [...] sont nettement insuffisantes et n’améliorent en rien les conditions d'exercice des enseignants et enseignantes et en plus de cela, ça n’améliore en rien les conditions d’apprentissage des élèves. Le compte à rebours est lancé , a commenté la présidente du Syndicat des enseignants de l'Outaouais, Nathalie Gauthier, en entrevue à Radio-Canada, jeudi soir, après le vote.

À noter que les syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement ne font pas partie du front commun.