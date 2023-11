Un projet de loi déposé pour donner plus de pouvoirs de taxation aux villes

Les villes du Québec devraient bientôt avoir plus de pouvoirs de taxation pour remplir leurs coffres. La ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a déposé mercredi un projet de loi en ce sens qui vise à moderniser la fiscalité municipale.

Selon le nouveau projet de loi 39, les villes seront autorisées à imposer une taxe aux propriétaires de logements inhabités ou sous-utilisés.

C’est incroyable. Il y a des logements au Québec qui sont vacants, sept mois, huit mois. Et le reste du temps, c’est sur Airbnb et ça coûte une fortune. [...] En situation de pénurie de logements, il faut libérer ces espaces , a dénoncé Andrée Laforest en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. La nouvelle loi viendrait donc apaiser, selon elle, la crise de l’habitation en ajoutant des adresses sur le marché locatif.

Point de TVQ

Autre mesure phare pour Andrée Laforest : les municipalités continueront de se partager un montant annuel équivalent à la croissance des revenus générés par un point de la taxe de vente du Québec (TVQ).

Elles touchaient déjà cette enveloppe depuis quelques années, mais le gouvernement Legault avait promis de rendre pérenne ce versement en l'enchâssement dans la loi.

Ce n’est pas vrai que les municipalités ont seulement la taxe foncière comme revenus. Elles ont le pourcentage du point de TVQ. Si on regarde pour Saguenay, c’est quand même 5,4 millions de plus pour la Ville.

Entre 2020 et 2024, Québec aurait transféré 826 millions de dollars à l’ensemble des localités du Québec. Ce montant devrait prendre de l’ampleur pour atteindre le milliard de dollars, peut-on lire dans un communiqué du cabinet de la ministre des Affaires municipales, diffusé jeudi.

Les municipalités obtiendront d’autres pouvoirs, comme celui de retirer ou de modifier le montant de la taxe de bienvenue, imposée dans les 31 jours aux nouveaux acheteurs d’une propriété.

Pression des municipalités

Les maires et mairesses font pression depuis un bon moment sur Québec pour diversifier leurs revenus et augmenter leur autonomie. Ils affirment dépendre de la taxe foncière et exigent davantage de sous pour s’adapter aux changements climatiques ou pour lutter contre l'itinérance.

Selon Andrée Laforest, la nouvelle est bien accueillie partout au Québec.

Les municipalités pourront bien se gérer. Les pouvoirs, les municipalités les auront.

Mercredi, le gouvernement Legault a annoncé la conclusion d’un accord de principe avec les municipalités québécoises portant sur un nouveau pacte fiscal qui couvrira la période 2024-2028. Les détails seront dévoilés dans les prochains jours.

Avec les informations de Mélanie Patry