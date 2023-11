Après l’annonce de la fin de la grève des employés de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) mercredi, les automobilistes manitobains doivent s’attendre à de longs retards, car les travailleurs tentent de rattraper les retards.

Les 1700 employés de MPI reprendront le travail vendredi matin avec un retour de service prévu à 13 heures.

La grève avait commencé le 28 août.

Alors que la direction de la société de la Couronne s’attend à ce que les affaires reprennent comme avant, elle demande aux usagers de rester patients.

À titre d’exemple, 15 000 examens routiers doivent être reprogrammés , affirme Carmen Nedohin, présidente du conseil d’administration de MPI .

Ce chiffre n’inclut pas les personnes qui sont devenues éligibles à un test pendant les deux mois de grève et qui peuvent maintenant s’inscrire.

MPI indique aussi qu’avant la grève, elle effectuait environ 300 essais sur route par jour dans toute la province, et Carmen Nedohin s’attend à ce que les essais soient reportés jusqu’à l’année prochaine, afin de rattraper le retard.

Retard sur les demandes d’indemnisation.

En date du 1er novembre, plus de 12 300 demandes d’indemnisation ont été soumises à MPI à cause d’une tempête de grêle survenue le 24 août à Winnipeg et dans les régions avoisinantes.

Pour environ 3000 de ces demandes, une estimation a été réalisée et il a été conclu que ces cas étaient des pertes totales.

La société d’État estime qu’environ 16 000 demandes sont à différents stades d’études.

Carmen Nedohin indique que certains employés feront du temps supplémentaire si possible et s'attend que certains d'entre eux donnent une aide additionnelle pour faire régler la situation.

Cela va donc prendre un peu de temps et nous ne pouvons que leur demander de faire preuve de patience et de compréhension pendant que nous rattrapons le retard accumulé

Soulagement des usagers

Le moniteur et propriétaire d’auto-école Dominique Niyongere se dit soulagé par la fin de la grève.

Jusqu’à l’heure actuelle, on a beaucoup de clients qui se plaignent parce que dès la fermeture, on avait dit qu’on devait reprogrammer les thèses qui ont été annulées, mais qui devaient être reconduites par les instituts de conduite en collaborant avec MPI , dit-il. Mais, tous les clients n’ont pas été satisfaits, donc je pense que c’est une très bonne nouvelle pour tout le monde.

Dominique Nigonyere affirme que son entreprise a subi des conséquences de la grève.

Par mois, je pouvais avoir autour de 50 clients au mois de septembre. Quand je fais les calculs approximatifs, c’était autour de 10 clients et au mois d’octobre, je peux dire pratiquement zéro, pratiquement zéro.

Les usagers qui devaient passer des examens de conduite ont aussi fait face à des difficultés.

C'est le cas de Jihane Abdeslem.

Ça me rassure, parce que pour moi on dit qu’ils sont en grève, oui, en grève une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais je pense que ça a été prolongé. Je pensais jusqu’à 2 mois maintenant ou bien un mois et demi et il n’y avait aucune visibilité , affirme-t-elle.

Avec des informations de Cedrick Noufele