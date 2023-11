Les 65 000 enseignants de la FAE en grève illimitée à compter du 23 novembre

La Fédération autonome de l'enseignement, qui représente 65 000 enseignants, déclenchera une grève générale illimitée à compter du 23 novembre.

C'est la décision qu'ont prise jeudi soir la soixantaine de délégués de la FAE qui se sont réunis pour analyser du même coup la nouvelle offre de Québec.

Le vote en faveur de la grève était déjà en poche depuis la fin de septembre, puisque tous les syndicats de la FAE avaient voté très fortement en faveur. Il suffisait seulement de déterminer la date du déclenchement de la grève, à la suite des récents développements dans la négociation du secteur public.

La FAE , contrairement au front commun intersyndical et à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), déclenchera d'emblée une grève générale illimitée, et non une ou des journées de grève au préalable, comme c'est le cas pour les deux autres.

