Gérard Bouchard s’oppose à une restauration du monument Price payée par Saguenay

Alors que Saguenay prévoit investir 400 000 dollars pour restaurer le monument Price, l’historien et sociologue Gérard Bouchard continue de croire qu’il représente un symbole d’oppression sociale et d'asservissement.

La dépense a été autorisée lors du comité exécutif du 11 octobre, mais la Ville s’attend à ce que le gouvernement du Québec assume environ les deux tiers de la facture.

L’obélisque a été érigé en 1882 à la mémoire de William Evan Price, fils de William Price (1789-1867). Ce dernier, originaire d'Angleterre, avait le monopole de l’industrie forestière au Saguenay à ses débuts.

Aujourd’hui, Gérard Bouchard estime que ce n’est pas à la Ville de Saguenay de payer pour la restauration du monument.

Je n'ai pas de point de vue sur ce que va devenir le monument si la Ville n’y investit pas près d'un demi-million, ce n'est pas mon problème. Mais comme citoyen, je trouve d'abord que c'est extrêmement coûteux. Il doit bien y avoir d'autres dossiers dans lesquels la Ville peut mettre un peu plus d'argent, comme la délinquance, le logement social, et cetera , a débuté l’historien à l’occasion d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

L’obélisque de 15 mètres de hauteur doit être complètement démonté pour pouvoir être restauré. Il fait partie du site patrimonial du monastère des Augustines de la Miséricorde, près de l’hôpital de Chicoutimi.

Selon le conseiller municipal Marc Bouchard, président de la Commission des arts et de la culture, il s’agit du plus vieux monument de la région et fait partie du patrimoine à conserver.

Le monument Price est érigé près de l'hôpital de Chicoutimi.

Un débat en 2004

En 2004, Gérard Bouchard s’était opposé au déménagement du monument vers le carrefour giratoire à la jonction de la rue Jacques-Cartier et du boulevard Talbot, comme le voulait le maire de Saguenay de l'époque, Jean Tremblay. Il affirmait alors, et réitère aujourd’hui, que William Price a joué par son entreprise forestière un grand rôle dans l'asservissement des Canadiens français au Saguenay.

Toujours selon lui, d’autres modèles méritent d’être mis de l’avant.

Quelle sorte de symbole veut-on promouvoir quand on élève un monument de cette stature? Quel est le symbole qu'on veut faire rayonner auprès des contemporains, auprès des jeunes par exemple? Quelles sont les valeurs que ça incarne? Moi, je verrais très bien un monument à Alfred Dubuc. Là, vraiment, il y aurait des valeurs qu'on pourrait mettre en relief, qu'on pourrait célébrer, parce que c'était un entrepreneur absolument unique , a-t-il poursuivi.

Julien-Édouard-Alfred Dubuc (1871-1947) a été désigné personnage historique mercredi en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Julien-Édouard-Alfred Dubuc a d’ailleurs été désigné mercredi comme personnage historique par Québec. Ce dernier a fondé la Compagnie de pulpe de Chicoutimi en 1896.

Il y a quelque chose de remarquable qui n'est pas assez bien connu, c'est la réaction [...] des nouvelles élites de Chicoutimi qui ont voulu réagir à l'emprise néfaste que la famille Price exerçait sur la population et qui ont voulu d'abord briser le monopole de Price sur l'accès aux ressources forestières. Et puis, ils ont voulu édifier une autre économie dont les Canadiens français seraient les dirigeants et qui pourraient en profiter. Alors ça, ça a été toute la naissance de l'empire Dubuc , a dit aussi l’historien et sociologue.

Le professeur, chercheur, historien et sociologue Gérard Bouchard

Gérard Bouchard persiste à dire que même à l’époque où William Price était le principal employeur, il n’était pas très aimé des citoyens, même si la construction de l’obélisque est née à l’initiative d’un comité comprenant plusieurs notables francophones.