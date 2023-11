Un débat avec les candidats à la mairie de Sept-Îles à Boréale 138

Les neuf candidats à la mairie de Sept-Îles se sont réunis à l’émission Boréale 138 à Radio-Canada jeudi après-midi pour débattre sur plusieurs enjeux. Environnement, aménagements urbains, infrastructures et développement économique sont quelques thèmes de ce débat qui s’est déroulé dans la convivialité.

L’animateur Nicholas Bergeron a donné la parole aux candidats à raison de six tables rondes avec trois candidats chacune.

Ouvrir en mode plein écran Denis Miousse, Mélanie Dorion et Éric Beaudry ont fait partie du premier groupe de candidats qui ont débattu. Nicholas Bergeron est l'animateur du débat. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Quatre candidats se sont démarqués par leur expérience en politique municipale, soit Denis Miousse, Mélanie Dorion, Martial Lévesque et Marc Fafard. Les cinq autres ont apporté de nouvelles idées, soit Patrick Hudon, Mario Dufour, Éric Beaudry, Nunziato Garreffa et Joey Thibault.

Choc des idées

La première table ronde a réuni les anciens conseillers municipaux Denis Miousse et Mélanie Dorion ainsi qu'Éric Beaudry pour discuter d'environnement, de changements climatiques et de catastrophes naturelles. Le débat a permis de revenir entre autres sur la gestion des feux de forêt à Sept-Îles cet été et sur le dossier de l'érosion des berges.

Lors de la deuxième table ronde, sur l'aménagement urbain à Sept-Îles, les candidats Martial Lévesque, Marc Fafard et Mario Dufour ont échangé sur leurs visions de l'urbanisme.

La question de l'hôtel de ville est revenue sur la table lors de la troisième table ronde, ce qui a entraîné des échanges assez corsés sur la place à accorder au patrimoine et à la santé.

Lors de la table ronde sur les infrastructures municipales, les candidats Joey Thibault, Nunziato Garreffa et Patrick Hudon ont échangé entre autres sur le compte de taxes des citoyens de Sept-Îles.

Le ton a parfois monté pour certains sujets chauds. Par exemple, la quatrième table ronde sur la diversification de l’économie a été sujet de débat entre Éric Beaudry et Martial Lévesque.

Les deux dernières tables rondes, sur la vitalité de la ville et le rôle de maire, ont toutefois été plus calmes.

Un débat radiophonique avant le dernier droit

Le directeur des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques pour la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka ( RMBMU ), Martin Ouellet, a assisté au débat à titre d’analyste.

Lui qui est également ex-député péquiste de René-Lévesque a noté l’évitement de la part de candidats sur certains sujets. On n’a pas creusé certains enjeux qui sont extrêmement importants. On a tourné autour, on a même parfois apporté des solutions un peu simplistes à des problèmes complexes , souligne Martin Ouellet.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-député de René Lévesque, Martin Ouellet Photo : Francis Vachon/Parti québécois

Qu’est-ce qu’on fait avec l’augmentation de taxes? On a contourné. On a senti les candidats ne pas vouloir se mouiller beaucoup.

Pour la dizaine de journées restantes à la campagne électorale, Martin Ouellet espère que les candidats attaqueront de front les enjeux qui préoccupent les Nords-Côtiers, comme la rétention de la main-d’œuvre, le manque de logements et la hausse du coût de la vie.

En plus du poste de maire, deux postes de conseillers municipaux sont à pourvoir. Les électeurs sont appelés aux urnes le 12 novembre prochain pour ces élections partielles.