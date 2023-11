Justin Trudeau à Washington sur fond de crise au Proche-Orient

Si la rencontre qui réunira une douzaine de pays des Amériques doit se concentrer sur l’économie, la crise au Proche-Orient risque de s’imposer dans les discussions en coulisses à Washington.

Lors de ce court sommet dans la capitale américaine, le premier ministre n’a pas de tête-à-tête officiel à l’horaire avec le président des États-Unis, mais une discussion informelle n’est pas écartée.

Le Canada souhaite profiter de l’occasion pour obtenir une évaluation détaillée de la crise au Proche-Orient de la part du président américain. Le premier ministre veut aussi aborder la question de l’envoi d’aide humanitaire additionnelle à Gaza et les manières d’améliorer l’accès.

Une des priorités consiste à aborder la libération des otages détenus par le Hamas et l’évacuation des ressortissants étrangers coincés dans la bande de Gaza.

Selon Louis de Lorimier, ancien ambassadeur du Canada au Liban, Justin Trudeau ne peut pas rater l’occasion de faire avancer la cause des citoyens canadiens dans la région.

C'est sûr que les Américains mettent énormément de pression sur l'Égypte, entre autres, pour ouvrir les portes. Ça semble réussir pour le moment, alors c'est bien évident que le Canada a tout intérêt à essayer de travailler, puis de bénéficier de l'influence américaine pour faire sortir ses propres citoyens de Gaza , explique l’ancien diplomate.

Le Canada n’a toujours pas réussi à évacuer ses 450 ressortissants qui ont demandé l’aide d’Ottawa pour quitter la bande de Gaza, alors que d’autres pays occidentaux, dont les États-Unis, ont réussi à faire sortir des citoyens.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a affirmé jeudi soir sur X (ex-Twitter), que son homologue israélien lui a confirmé que les Canadiens et leurs familles coincées à Gaza pourront quitter l'enclave dans les prochains jours. L'Égypte a aussi confirmé sa coopération, a indiqué la ministre Joly.

Au Canada, la pression est forte pour que Justin Trudeau plaide en faveur d’un cessez-le-feu, ce qu’il a refusé de faire jusqu’ici, tout comme les Américains. Cette option est rejetée par Israël, qui invoque son droit à se défendre après la violente attaque du Hamas du 7 octobre.

Pour l’instant, le Canada et les États-Unis ont réclamé des pauses humanitaires pour acheminer de l’aide.

Des personnes de confession catholique manifestent devant la Maison-Blanche en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Justin Trudeau a durci le ton ces derniers jours pour condamner le nombre grandissant de morts parmi les civils palestiniens dans la bande de Gaza.

Les attaques terroristes du Hamas sont inacceptables et [odieuses] et Israël a le droit de se défendre , a-t-il déclaré mercredi. Toutefois, le prix de la justice ne peut pas être la souffrance continue des civils palestiniens , a dit le premier ministre en anglais. On est extrêmement préoccupés par la violence, par la situation catastrophique qui a un très grand impact, particulièrement sur les enfants , a-t-il ajouté.

On sent que même Washington cherche désespérément des moyens d'influencer Israël pour que les frappes soient mieux ciblées et fassent moins de victimes , constate l’ancien ambassadeur Louis de Lorimier.

La guerre en Ukraine pourrait aussi s’inviter dans les discussions au moment où une faction du Parti républicain résiste au maintien de l’aide à Kiev. Justin Trudeau pourrait en profiter pour demander à Joe Biden une mise à jour sur l’état des tractations au Congrès.

Le Canada cherche aussi à solidifier l’appui de ses alliés dans le conflit diplomatique qui l’oppose au gouvernement indien.

Le premier ministre Justin Trudeau (Photo d'archives)

Resserrer les liens économiques

À l’écart des grandes crises internationales de l’heure demeurent les priorités du sommet des dirigeants du Partenariat des Amériques pour la prospérité (PAPE) : l'économie et les migrations.

Ottawa souhaite renforcer ses liens économiques et consolider la chaîne d'approvisionnement avec les pays membres.

Alors que le Canada est plongé dans une période de tension avec les deux pays les plus populeux de la planète – la Chine et l'Inde –, le besoin de diversifier ses partenariats économiques paraît encore plus urgent.

Au même moment, les États-Unis tentent de faire contrepoids à la Chine. Washington a créé le PAPE en juin 2022 dans le but de resserrer ses liens économiques dans l'hémisphère occidental avec les pays de l’Amérique latine.

Ça vient un peu tard, mais il n’est jamais trop tard , lance, sourire en coin, Manuel Tovar, ministre du Commerce extérieur du Costa Rica, à propos de l'initiative américaine.

L’indifférence des États-Unis envers les pays de l’Amérique latine a laissé des traces ces dernières années et a fait place à un autre joueur important. Quand les États-Unis ont regardé ailleurs, la République populaire de Chine s’est rapprochée de la région , explique le ministre en entrevue à Radio-Canada.

Manuel Tovar, ministre du Commerce extérieur du Costa Rica.

Il y a plus d’une décennie, le Costa Rica a signé un accord de libre-échange avec la Chine. Aujourd’hui, les résultats sont décevants et le pays a déchanté. Le déficit commercial entre les deux pays, entre 2011 et 2019, favorise Pékin à hauteur de 90 %.

Le Costa Rica souhaite se rapprocher des économies nord-américaines. Ce pays met en avant ses spécialités dans les secteurs de l’équipement médical et des semi-conducteurs.

San José rêve de se joindre un jour à l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Manuel Tovar compte sur l’appui du Canada, un pays aux valeurs similaires au sien, fait-il valoir, pour faire avancer sa candidature. Les deux pays ont d’ailleurs signé un accord de libre-échange il y a plus de 20 ans. Nous en voulons plus , dit le ministre.

L’ ACEUM nous conviendrait parfaitement. Environ 55 % de nos échanges commerciaux s’effectuent avec le Canada, les États-Unis et le Mexique. Nous sommes des économies de l’ OCDE . Nous jouons un rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement. Cela a du sens , fait valoir Manuel Tovar.

Le monde est plutôt épouvantable en ce moment, et quand on voit cette terrible série d’événements… Les bons amis devraient se réunir , explique-t-il.

Au-delà des désirs de rapprochement, le groupe doit aussi aborder des questions plus épineuses. La rencontre du PAPE sera l'occasion de discuter de la crise migratoire qui frappe de plein fouet l’Amérique centrale et le Mexique. Le Canada pourrait annoncer de l’aide destinée aux migrants qui tentent, en empruntant des routes dangereuses, d’atteindre la frontière sud des États-Unis.

L’Organisation internationale pour les migrations a prévenu à la fin septembre qu’une vague sans précédent de migrants transite en Amérique centrale et au Mexique.

Le Partenariat des Amériques pour la prospérité économique comprend 12 pays, notamment les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, le Pérou, la Colombie, le Costa Rica et l’Uruguay.

