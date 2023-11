Des travaux de Trans Mountain en C.-B. à l’arrêt pour non-respect de l’environnement

Des inspecteurs et des surveillants autochtones ont noté de nombreuses lacunes sur le chantier de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain près d’Abbotsford, notamment dans le traitement du milieu humide du terrain.

Une clôture inadéquate pour protéger les amphibiens des travaux ainsi que du déboisement non approuvé ont été notés par la Régie de l’énergie du Canada sur le chantier du projet dont le tracé va de l'Alberta jusqu'à la Colombie-Britannique.

Des boyaux d’assèchement passaient par-dessus la clôture, qui penchait vers le milieu humide , peut-on notamment lire dans l’ordonnance de la Régie (Nouvelle fenêtre). Les inspecteurs et surveillants ont aussi observé des plateformes détruites, des panneaux tombés au sol et la présence de pièces d’équipement en métal, de déchets et de chiffons dans les eaux de surface du terrain.

D’autres lacunes qui avaient déjà été notées auparavant n’ont pas non plus été corrigées dans les délais nécessaires.

L’inspecteur de la Régie constate que Trans Mountain a recensé de multiples non‑conformités dans son registre des mesures correctives qui n’ont toutefois pas été corrigées dans les délais impartis dans cette section de l’emprise.

La Régie de l’énergie du Canada demande donc à la société d’État responsable du projet d’agrandissement du pipeline de cesser les travaux dans le milieu humide jusqu’à ce que les situations de non-conformité aient été corrigées par l’entreprise, les lacunes notées au préalable aussi.

Trans Mountain devra aussi mener une inspection de sécurité et soumettre un rapport à la Régie pour confirmer la sécurité du chantier.

Ouvrir en mode plein écran Carte descriptive du projet d'expansion de Trans Mountain Photo : Trans Mountain Corporation

L’ordonnance est en vigueur depuis le 25 octobre, mais l'échéance pour compléter les corrections n’est pas mentionnée dans le document.

En septembre dernier, la société d’État affirmait dans un document déposé à la Régie de l’Énergie du Canada que chaque mois de retard dans la mise en service du pipeline lui coûte 200 millions de dollars en pertes de revenus et environ 190 millions de dollars en frais financiers.

La mise en service du pipeline devait avoir lieu au début de 2024.