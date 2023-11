L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) estime que la cible de 6 % que le gouvernement fédéral s'est fixée en matière de l’immigration francophone hors Québec pour l’année 2024 est « une énorme déception. »

Ce sentiment est également partagé par de nombreuses associations francophones à travers le pays, dont la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada et la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB).

S'ils veulent essentiellement réparer les torts du passé, c’est clair que d’après la communauté francophone du pays au complet, on a dit que ça prenait un minimum de 8 % juste pour le maintien , précise le président de l’ ACF , Denis Simard.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon les informations communiquées par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, l'objectif d'Ottawa pourrait augmenter à 7 % en 2025, puis à 8 % en 2026.

Le ministre essentiellement ne nous a pas écoutés. Ils parlent de 6 % cette année, 7 % l’année prochaine et 8 % l’année d’après. C’est irréaliste d’après nous pour savoir si ça va avoir un impact sur les communautés.

Denis Simard estime qu’un objectif d'immigration francophone fixé à 12 % favoriserait un certain avancement des communautés francophones hors Québec. Cependant, d’après lui, un taux de 20 % permettrait de faire un rattrapage des années antérieures où l'accent n'était pas mis sur l'immigration francophone.

Par ailleurs, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) estime qu'un objectif de 20 % aidera aux communautés francophones à faire un rattrapage .

L' ACF souligne également qu'elle négocie depuis plusieurs années avec le gouvernement fédéral dans le but de mettre en évidence le déclin de la francophonie à l'échelle nationale.

Aucune cible pour l’immigration francophone en Saskatchewan

Denis Simard exprime aussi des regrets quant à l'absence d'objectif établi par le gouvernement de la Saskatchewan en matière d'immigration francophone.

On sait que 80 % de l’immigration en Saskatchewan passe par la province et non pas par le fédéral , note M. Simard. Donc les retombées risquent d'être assez petites. Aussi petites qu’elles le seront, on va accueillir avec joie tous les gens qui vont venir s’installer sur notre territoire.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, le gouvernement de la Saskatchewan indique que les trois quarts des immigrants francophones hors Québec choisissent de s'installer en Ontario et au Nouveau-Brunswick .

L'augmentation des objectifs d'immigration francophone ne profitera à la Saskatchewan que si le gouvernement fédéral donne la priorité aux candidats qui ont choisi cette province comme destination de prédilection , précise la province.

L'aide à l'installation des nouveaux arrivants est une priorité pour la province. Pour les immigrants francophones, le gouvernement de la Saskatchewan s'est associé à l’ ACF , ajoute-t-elle.

De son côté, le directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS), Kouamé N'Goandi, estime que la province doit suivre l'exemple du gouvernement fédéral en établissant ses propres objectifs en matière d'immigration francophone.

Je pense qu'aussi longtemps que le gouvernement de la Saskatchewan ne se dote pas de cibles francophones en Immigration, le poids des francophones va aller en diminuant , note M. N'Goandi.

Le Réseau en immigration francophone (RIF) de la Saskatchewan n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Avec les informations de Fatoumata Traore et David Houle