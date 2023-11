Des militants se mobilisent en soutien à un club compassion de drogues illicites

Des manifestations auront lieu ce vendredi à Toronto, Victoria et Vancouver en soutien à un club compassion vancouvérois offrant des drogues illicites, le DULF, dans la mire de la police. Des militants pour un approvisionnement sécuritaire rappellent le rôle historique des clubs compassion.

Le 25 octobre dernier, la police de Vancouver a arrêté deux militants du DULF (Drug User Liberation Front ou Front de libération des utilisateurs de drogues ) et a perquisitionné le bureau de ce club compassion qui achète des drogues sur le web caché et les distribue de manière sécuritaire après les avoir testés.

La députée Eleonore Sturko de BC United demande quant à elle une enquête indépendante en raison du financement public accordé à l'organisme.

Au pays, la communauté qui œuvre pour la mise en place de l’approvisionnement sécuritaire se mobilisera ce vendredi, après avoir publié une lettre ouverte signée par de nombreux organismes au Canada et à l’étranger.

Ils demandent notamment la fin de la criminalisation de l’approvisionnement sécuritaire géré par la communauté en Colombie-Britannique et la restauration du financement pour le DULF de la part de la régie de santé Vancouver Coastal .

Ailleurs sur le web : La lettre ouverte soutenant le DULF (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

De son côté, le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth a expliqué mercredi que le contrat avec le DULF a été interrompu, car tout le monde doit respecter la loi . Le ministre a tenu à préciser qu’il ne donne pas d'ordres à la police.

Le DULF ne cachait pas ses activités

Dans une déclaration publiée mardi dans le quotidien en ligne Tyee, (Nouvelle fenêtre) un groupe d'infirmiers a condamné les arrestations. Parmi eux, Marilou Gagnon, professeure en sciences infirmières à l'Université de Victoria, n’est pas étonnée par la criminalisation et la pénalisation . Elle se questionne néanmoins sur ces arrestations surprenantes , car depuis deux ans, fait-elle remarquer, le DULF ne se cache pas .

[Le DULF] est un groupe qui a été très très public depuis deux ans, qui documente de façon très rigoureuse [son] approche, qui [a] fait des partenariats très transparents. [...] C'est clair que si dès la première journée on avait jugé que ce service-là devait être fermé, on aurait pu le faire.

Des drogues testées (méthamphétamine, cocaïne et héroïne) au siège du DULF à Vancouver, le jeudi 28 septembre 2023. Photo : AFP / Maggie MacPherson

La professeure fait la comparaison avec des clubs compassion de cannabis qui étaient, eux aussi, criminalisés avant la légalisation de cette substance. Ces clubs compassion ne sont pas nouveaux, rappelle-t-elle. Ils datent des années 1980 et 1990 et leur utilité a été documentée par la recherche. La nouveauté, ce sont les substances, la cocaïne ou l'héroïne .

Selon Marilou Gagnon, les interventions policières sont des décisions très politiques , dans un contexte de pressions sur le NPD , qui a mis en place, en janvier dernier, un projet pilote sur la décriminalisation des drogues illicites. Selon elle, ces perquisitions ne sont pas menées dans une approche de santé publique et sont un gaspillage de ressources publiques [car] ça coûte énormément d'argent .

Marilou Gagnon considère que le DULF répond à un besoin urgent et important. (Photo d'archives) Photo : Marilou Gagnon

Alexandra Holtom, spécialiste de la mobilisation des connaissances pour La communauté de pratique nationale sur l’approvisionnement plus sécuritaire, assure que la communauté a été choquée par ces arrestations. Elle affirme que le DULF est un modèle qui répond à un besoin, quand les drogues sécuritaires ne sont accessibles qu’à moins de 5000 personnes dans la province.

Le ministère de la Santé mentale et des Dépendances estime que plus de 100 000 Britanno-Colombiens souffrent d’une dépendance aux opioïdes.

Le besoin de clubs compassion n’est pas qu’à Vancouver, ajoute Alexandra Holtom. On a besoin de ça dans chaque communauté [...] partout au Canada, surtout les communautés qui sont éloignées [...] parce que ça sauve vraiment les vies.

Exemption refusée en vertu de l'article 56

Dans la lettre des infirmiers, signée par Marilou Gagnon, il est fait mention d’une possible exemption nationale en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de permettre des clubs compassion. Cette exemption a déjà été utilisée, précise-t-elle, pour des centres de consommation supervisée et des services de dépistage des drogues.

Le problème, c’est que le DULF a fait une demande à Santé Canada et que celle-ci a été refusée. Pour Marilou Gagnon, si l’achat sur le web caché est réellement le point de discorde, une solution serait de fabriquer les substances au Canada de manière légale et pharmaceutique, les compositions chimiques n’étant pas un mystère .

Plusieurs organismes dont Moms Stop the Harm et le DULF ont participé à une rencontre avec la ministre fédérale Carolyn Bennett pour échanger sur les modèles non médicalisés de distributions de drogues sécuritaires en mars 2022. Photo : Fourni par Moms Stop the Harm

Vendredi, des membres de Moms Stop the Harm, notamment, manifesteront en soutien au DULF . Selon l’organisation, le DULF fournissait ce que les gouvernements auraient dû fournir depuis le début, un approvisionnement sécuritaire .

Beaucoup de nos enfants et d’autres proches seraient avec nous, aujourd’hui, s’ils avaient bénéficié de substances sécuritaires.