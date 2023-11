Dossier de meurtre à Amos : Frédérik St-Cyr subira une évaluation psychiatrique

Accusé de meurtre, l'Amossois Frédérik St-Cyr devra subir une évaluation psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité criminelle.

L’individu de 29 ans fait face à une accusation de meurtre non prémédité contre la personne d'Ameur Kebdani, un homme de 33 ans, trouvé mort en octobre 2022 à l’Accueil d’Amos. L'accusé a été arrêté le 31 juillet dernier en lien avec cette affaire.

Son avocate, Me Élise Pinsonnault, a fait valoir au tribunal, jeudi lors d'une audience au palais de justice d'Amos, que des éléments dans la preuve et dans le passé de son client laissent croire qu’il pourrait ne pas être criminellement responsable des gestes qui lui sont reprochés pour cause de troubles mentaux.

Avec le consentement de Me Andrée-Anne Gagnon, du ministère public, le juge Thierry Potvin, de la Cour du Québec, a ordonné que le suspect soit soumis à une évaluation psychiatrique de 60 jours à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.

Détenu à la prison d’Amos, Frédérik St-Cyr reviendra devant le tribunal en janvier prochain. Des dates pourraient aussi être fixées à ce moment pour la tenue d’une enquête préliminaire d’une durée deux jours.