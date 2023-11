La station régionale de TVA Nouvelles touchée par les mises à pied

La salle de nouvelles de TVA au Saguenay–Lac-Saint-Jean est touchée par les 547 mises à pied annoncées jeudi. Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, deux postes de caméraman et un de journaliste sont supprimés.

Pour ce qui est des bulletins de nouvelles, ils seront lus par un lecteur basé à Québec, là où la production se fera.

TVA procédera également à une restructuration des tâches des membres de l’équipe de la station.

Pour permettre des économies, on déménagera les activités des équipes locales de Vidéotron dans les installations de TVA à Saguenay, situées sur le mont Sainte-Claire, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

C’est clair que ce n’est pas une bonne nouvelle pour la région ni pour l’ensemble du Québec , souligne d’emblée Jaky Fortin, directeur adjoint aux études à l'École supérieure en art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière.

On aime dire qu’on vit dans une démocratie, qu’on vit dans un monde où on a le droit de dire ce qu’on pense, où on a le droit de mettre les choses en question, mais je pense que ça passe par une information de qualité qui est pertinente , poursuit-il.

Le moral est bas pour les travailleurs de la sphère médiatique de la région, puisque ces coupes s’ajoutent à celles annoncées mercredi par le média Le Quotidien :13 membres de l’équipe, soit le tiers des effectifs, quitteront leur poste en décembre dans le cadre d’un programme de départs volontaires établi par les Coops de l’information.

Le droit à l’information, c’est ça qui fait avancer la société, pour s’assurer qu’on va dans le bon chemin. Moins on a d'information, plus les gens risquent d’être désinformés. C’est capital, l’information, pour que la société fonctionne bien.

Andrée Laforest attristée

La ministre régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, s'est dite triste de voir des coupes annoncées pour une deuxième journée de suite dans un média régional.

C'est sûr que, pour notre région, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. [...] C'est triste parce qu'ici on avait aussi Le Quotidien, où il va y avoir certains départs [...] et Le Quotidien papier tous les jours, on ne l'a plus. Donc, la culture, la communication, les informations, moi, je le vois combien c'est essentiel, surtout pour une région comme la nôtre. Ça m'attriste beaucoup aujourd'hui , a-t-elle confié à l'occasion d'une entrevue accordée au Téléjournal Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les éditions papier du Quotidien ont cessé d'être publiées en 2020. Il ne reste plus que Le Progrès, qui sera imprimé et distribué une dernière fois le 30 décembre.

Des coupes partout au Québec

En fin de journée jeudi, Pierre Karl Péladeau a annoncé 547 mises à pied dans l’ensemble du réseau de Groupe TVA.

La réalité est vraiment difficile et les chiffres cumulés des derniers mois le confirment. La situation déficitaire dans laquelle se trouve TVA n’est plus viable. [...] Le modèle d’affaires de la télévision traditionnelle est indéniablement et dorénavant bouleversé pour toujours , a indiqué l’homme d’affaires en point de presse.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson