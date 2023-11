Santé Canada met en garde contre du sang de cordon stocké à Edmonton

Santé Canada avise que toutes les unités de sang de cordon ombilical recueillies, traitées, analysées ou mises en banque à la Canadian Cord Blood bioRepository (CCBR) à Edmonton, entre le 1er mars 2014 et aujourd'hui, peuvent « présenter de graves risques pour la santé », notamment la transmission de maladies infectieuses.

Selon l'organisme de santé publique, c’est au cours d’une visite au dépôt de sang de cordon de la CCBR que ses équipes ont relevé ces problèmes importants .

Ces préoccupations comprennent le traitement, l'analyse et l'entreposage du sang de cordon dans un environnement qui était malpropre ou nettoyé avec des désinfectants périmés, et la mise en place de mesures inadéquates pour surveiller la température, l'humidité et la contamination dans les zones où le sang de cordon est traité, analysé et entreposé.