Le gouvernement manitobain a annoncé un financement de 2,6 millions de dollars qui sera alloué à divers organismes dans le but d'offrir des refuges 24 heures sur 24 à Winnipeg et dans les milieux ruraux de la province.

Lors d'une conférence de presse tenue à Siloam Mission, jeudi, la ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l’itinérance, Bernadette Smith, a annoncé que l'organisme recevra 600 000 dollars qui seront destinés au maintien des services durant le jour.

Dans un communiqué, la province indique que l'organisme Brandon Neighbourhood Renewal Corporation de Brandon touchera 350 000 dollars pour rester ouvert de jour comme de nuit.

L'organisme Oscar’s Place, de The Pas sera alloué 250 000 dollars, alors que l’organisme communautaire autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak de Thompson recevra une subvention de 350 000 dollars pour rester ouvert 24 heures sur 24.

Bernadette Smith ajoute que 450 000 dollars seront alloués à une nouvelle halte-accueil à Swan River qui sera le premier centre de ce genre à être financé par la province dans cette région.

Les chiffres annoncés par la ministre sont les mêmes que ceux annoncés par le précédent gouvernement au cours de l’été 2023.

La directrice générale de Siloam Mission, Tessa Blaikie Whitecloud, salue l'initiative du gouvernement provincial et estime que la possibilité pour les centres de refuge de rester ouvert en journée au lieu de ne l’être que pendant le soir constitue un grand pas dans la lutte contre l’itinérance .

Elle estime cependant que le plus important est que cela va permettre de pousser vers les logements abordables.

On ne veut pas que les gens continuent de rester dans des centres de refuge, on veut qu’ils en sortent , dit-elle.

D’après Tessa Blaikie Whitecloud, le manque d’accès aux centres de refuge pendant la journée empêche les personnes en situation d’itinérance à trouver un logement, car celles-ci passent plus de temps à errer dehors au lieu de pouvoir régler leurs soucis administratifs et financiers.

Siloam Project fonctionne déjà 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des compartiments séparés pour les hommes et les femmes, mais l'organisme a fait face à des difficultés financières, affirme Tessa Blaikie Whitecloud.

Selon elle, le nouveau financement aidera à couvrir le déficit financier de l'organisme.

La directrice des initiatives communautaires de Main Street Project, Kate Sjoberg, se réjouit du financement alloué à son organisme, mais indique cependant que le problème n’est pas résolu pour autant.

On observe qu’il y ait de plus en plus de personnes qui vivent au bord de la rivière ou d’autres places à travers Winnipeg.