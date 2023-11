Après des mois à tenter de garder la tête hors de l’eau au plus fort de la pandémie, Alida Solomon s’attendait à ce que la levée des mesures sanitaires s’accompagne d’un certain retour à la normale pour son restaurant du centre-ville de Toronto.

La reprise tant attendue n’est pourtant pas de tout repos. Beaucoup de choses ont changé depuis la pandémie , résume la propriétaire du restaurant italien Tutti Matti.

Signe des temps qui changent, seule une poignée de clients sont attablés lors du passage de Radio-Canada sur l’heure du midi. À cette heure, avant la pandémie, la salle à manger avait l’habitude d’être bondée de gens d’affaires, assure Mme Solomon.

Le lunch n’existe plus , soutient la restauratrice. Elle ne sert dorénavant le repas du midi que trois jours par semaine.

Autre ajustement : la propriétaire du Tutti Matti n’a plus le luxe de compter sur une vaste équipe pour assurer toutes les tâches de son restaurant.

Je lave parfois la vaisselle. D’autres soirs, je suis derrière le bar , illustre Mme Solomon qui, aussitôt les micros rangés, est rapidement retournée derrière les fourneaux tout en continuant de prendre les commandes pour emporter et de servir quelques tables.

Alida Solomon doit s'occuper elle-même de nombreuses tâches, dont la gestion des commandes pour emporter, afin d'assurer la survie de son restaurant.

La restauratrice ne s’en plaint pas pour autant. Même après plus de 20 ans dans l’industrie, elle ne changerait son emploi pour rien au monde.

C'est la nouvelle réalité de la restauration, où il faut travailler un peu plus dur , confie Mme Solomon.

Sans perdre son optimisme, elle admet que pratiquement tous les restaurateurs se sont posé des questions sur leur avenir dans les derniers mois.

La moitié des restaurants ne feraient pas de profit

De nombreux autres restaurateurs canadiens doivent se retrousser les manches au retour de la pandémie. Si les recettes totales des restaurants au pays ont augmenté de 10 % cette année par rapport à 2022, pour atteindre 110 milliards $, la hausse des frais d'exploitation est encore plus marquée.

Cela a pour effet de miner la profitabilité de nombreux établissements, note l'association commerciale Restaurants Canada, qui a colligé les données dans un récent rapport.

Le poisson est 11 % plus cher, le bœuf est 12 % plus cher, les pâtes sont 12,8 % plus chères , remarque Richard Alexander, le vice-président des relations gouvernementales et des affaires publiques de Restaurants Canada, en citant de récents chiffres d’inflation au pays.

Richard Alexander est vice-président des relations gouvernementales et des affaires publiques de l'association Restaurants Canada.

C’est sans compter le prix des loyers commerciaux et de la main-d'œuvre qui ont grimpé en flèche.

M. Alexander soutient qu’en réponse à ces hausses de coûts, la plupart des restaurateurs ont été forcés d’augmenter leurs prix. Dans un contexte économique difficile pour de nombreux Canadiens, les ventes en sont affectées.

C'est une industrie dans laquelle les clients n'accepteront pas des [fortes hausses de prix]. En conséquence, de nombreux restaurants au Canada sont en difficulté et environ la moitié d’entre eux ne font pas de profit à l’heure actuelle , se désole le dirigeant de Restaurants Canada.

Avant la pandémie, seuls 12 % des restaurateurs ne parvenaient pas à rendre leurs activités profitables, selon l’association.

Dans les cinq premiers mois de l’année, les faillites dans le secteur de la restauration ont augmenté d'environ 50 % par rapport à la même période de l'an dernier. C’est vraiment une période critique , note M. Alexander.

Les clients revoient leurs habitudes

Frédéric Dimanche, le directeur de l'École Ted Rogers en gestion du tourisme et de l'hôtellerie à l'Université métropolitaine de Toronto, n’est pas surpris par cette précarité croissante des restaurateurs.

Est-ce que je reçois la même valeur avec ces augmentations de prix ? C'est la question que se posent les consommateurs , remarque-t-il.

Dans certains cas, ils vont se dire : "Ça ne vaut pas le coup, je vais ailleurs ou je vais moins au restaurant."

Avec des informations de Philippe de Montigny