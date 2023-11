Le plan d’action d’Hydro-Québec est d’une envergure jamais vue, selon Nergica

Hydro-Québec veut tripler la capacité éolienne du Québec d’ici 12 ans. Pour le directeur général du Centre collégial de transfert technologique Nergica de Gaspé, Frédéric Côté, le chantier à venir sera historique.

Selon lui, il est important que le Québec joue ses cartes de façon stratégique. Il y a quand même des défis, quand on parle de chaînes d'approvisionnement ou de main-d'œuvre, pour être en mesure de livrer tout ça en 12 ans. C'est quand même un échéancier assez court , juge-t-il.

Du même souffle, il salue ce plan qu’il qualifie d’ambitieux.

Le directeur général du Centre collégial de transfert technologique Nergica, Frédéric Côté (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On ne manque pas de vent, de soleil et de rivières au Québec. Pour répondre à ces défis, la ressource est là, les technologies sont là. Le défi est vraiment dans le détail de l'exécution , est d'avis Frédéric Côté.

Ce plan-là va fonctionner si Hydro-Québec travaille de manière collaborative.

Il estime qu’il faudra être innovant dans les façons de faire, tant en matière technologique que sociale. Il y a vraiment une dimension collective dans le défi qui nous interpelle aujourd'hui , rappelle-t-il.

Selon lui, 75 % du plan qu’Hydro-Québec dépose aujourd’hui vise à décarboner le Québec. On doit le faire, c'est une obligation , déclare Frédéric Côté.

5000 km de ligne à haute tension

En plus des éoliennes, le nouveau PDG de la Société d’État, Michael Sabia, veut construire et rénover des barrages hydroélectriques. Il souhaite aussi donner une plus grande place à l’énergie solaire ainsi qu’à la filière batterie.

Le PDG de la Société d'État, Michael Sabia, pendant la présentation du plan «Vers un Québec décarboné et prospère» pour la décarbonation du Québec Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Hydro-Québec prévoit aussi augmenter le nombre de lignes à haute tension. La Société d’État n’a toutefois pas précisé à quel endroit elle veut construire ces 5000 km de nouvelles lignes.

Nergica rappelle que si l’est du Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie veulent avoir de nouveaux parcs éoliens sur leur territoire, il faudra construire une nouvelle ligne à haute tension.

On va souhaiter qu'on puisse améliorer la réalité de l'Est-du-Québec en ce qui a trait au fait qu’on est capable de produire des électrons , mentionne le président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé. Mais il faut aussi les envoyer là où sont les consommateurs.

Il ajoute que l’Alliance a identifié 5000 à 6000 mégawatts qui pourraient être développés dans l'Est-du-Québec. Le gisement éolien, il est là, il est performant et on a l’acceptabilité sociale.

Le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, Michel Lagacé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Hydro-Québec estime que pour atteindre sa cible énergétique, les investissements devront avoisiner les 100 milliards de dollars.

Avec les informations de Jean-François Deschênes et d'Isabelle Damphousse