Coup d’envoi pour le Rendez-vous fransaskois 2023

L’événement annuel qui vise à rassembler la communauté fransaskoise, le Rendez-vous fransaskois, débute officiellement vendredi à l'hôtel Ramada Plaza de Regina. Des ateliers, des discussions et des activités seront inclus à la programmation de ce rassemblement qui dure jusqu’au 5 novembre.

Organisé par l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), le Rendez-vous fransaskois de cette année est centré sur le thème Bonheur, bien-être et plaisir communautaire .

L’événement commencera vendredi à 13 h avec un exercice de sensibilisation collective animé par la Société historique de la Saskatchewan. Les places étant limitées, la priorité sera accordée selon l'ordre d'arrivée, précisent les organisateurs..

L’exercice des couvertures est une expérience d’apprentissage interactive qui enseigne l’histoire des droits et perspectives des Autochtones , indique le site web de l’événement.

Cet exercice sera suivi d'une session de partage, offrant ainsi aux participants l'occasion d'échanger et de discuter de leur expérience d’une manière collective.

Le Conseil culturel fransaskois (CCF) présentera un concert, vendredi, dans le cadre de la tournée des Coups de cœur francophones, en compagnie de la formation Beau Nectar et la nouvelle voix sur la scène musicale fransaskoise, ONYINYE.

La rencontre traditionnelle avec Radio-Canada, un cocktail dînatoire ainsi que la célébration du 40e anniversaire de Vitalité 55+ et la présentation du prix Lys d'Argent sont également inscrits au programme du 3 novembre.

Une conférence, intitulée Hubu, sera animée par Daniel Renaud, samedi à 9 h. L'événement explorera les trois piliers du bonheur, du bien-être et du plaisir communautaire .

À travers le jeu TeamTalk, nous apprendrons à mieux nous connaître de façon ludique et profonde, tout en favorisant l’esprit communautaire , indiquent les organisateurs. Les participants auront l'occasion de découvrir et d’évaluer les quatre types d’énergie et de faire une auto-évaluation de leur propre énergie individuelle.

Le Banquet traditionnel, animé par Zoé Clin de Radio-Canada, se tiendra à 18 h. Les nouveaux députés de l' ACF prêteront également serment à la suite de leur élection.

Par ailleurs, la comédienne franco-manitobaine Micheline Marchildon présentera un spectacle d’humour dans le cadre du banquet festif.

Des performances d'artistes tels qu'Alexis Normand et Matiu, sont également programmées lors du spectacle Coup de cœur francophone, samedi. La soirée se clôturera par le disco silencieux de l'Association jeunesse fransaskoise (AJF).

D’autres activités sont prévues pour la journée du 5 novembre, dont une conférence sur l’Impact socio-économique du Réseau associatif fransaskois qui sera présenté par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS).

La programmation complète de l'événement est accessible sur le site web du Rendez-vous fransaskois.

Avec les informations de Raphaële Frigon