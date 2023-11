Pour doubler sa puissance, Hydro-Québec soulève toutes les pierres. Éolien, solaire, stockage, nouvelles centrales, barrages et efficacité énergétique : cet immense chantier va nécessiter jusqu’à 185 milliards de dollars d'ici 2035, soit deux fois plus que les coûts du développement de la baie James.

À un moment donné, il y a quelqu'un qui devra ramasser la facture , s'est d'ailleurs demandé le chef du Parti libéral par intérim, Marc Tanguay, jeudi.

En effet, pour Hydro-Québec, les investissements vont augmenter de façon marquée au cours des prochaines années. De 4 milliards de dollars annuellement à l'heure actuelle, ils tripleront pour atteindre de 12 à 16 milliards.

Comment arrivera-t-on à financer le tout? Si le plan Sabia ratisse large, il est beaucoup moins clair sur cette question, entonnent les spécialistes du secteur de l'énergie.

Il manque un paquet d’informations , lance Jean-Pierre Finet, analyste en énergie, en entrevue à Radio-Canada.

Qui va payer? se demande aussi Pierre-Olivier Pineau, professeur et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal.

6:13 Entrevue avec Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier

Des tarifs résidentiels plafonnés à 3 %, vraiment?

Il y a quelques semaines, Michael Sabia avait évoqué des hausses tarifaires lors d’une réunion des employés tout en expliquant que l’électricité était devenue un actif précieux .

Jeudi, cependant, le patron d'Hydro-Québec a insisté plusieurs fois pour dire que l'augmentation des tarifs résidentiels sera plafonnée à 3 % au cours des prochaines années.

La loi actuelle doit la maintenir à ce niveau jusqu’en 2025. Et après? M. Sabia a vivement fermé la porte à l'idée d'une hausse supérieure à cette valeur, tout comme l’avait fait François Legault la semaine dernière. Le premier ministre a été très clair sur cette question , a lancé le PDG d'Hydro-Québec.

Toutefois, avec l’ampleur des investissements et les coûts d'approvisionnement qui seront plus élevés (éolien à 7 ou 8 cents le kilowattheure et barrages à 11 cents/kWh), tous les spécialistes consultés par Radio-Canada croient que le plafonnement des tarifs résidentiels ne tiendra pas.

Moi, je ne crois pas qu’on pourra maintenir le 3 % très très longtemps. Il y a des investissements importants à faire dans le réseau , explique Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier.

Je suis à tout le moins sceptique quant au fait qu’il y aurait des hausses de tarifs minimales , croit quant à lui Jean-Pierre Finet.

Même son de cloche de la part de Pierre-Olivier Pineau.

Dur de croire qu’on pourra respecter le 3 % d’augmentation. Mais ce n’est pas vraiment à Hydro-Québec de mener seul le débat [à savoir] qui va payer les coûts , soutient-il dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Hydro-Québec entend faire payer davantage le secteur commercial, les entreprises et les PME. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le commercial et l’industriel?

Hydro-Québec entend faire payer davantage d’autres segments de sa clientèle, notamment le secteur commercial, les entreprises et les PME . Lors du dévoilement du plan, Michael Sabia a d’ailleurs ouvert la porte à l'idée d'une hausse, mais le projet reste vague.

Sur les tarifs d’affaires, est-ce qu’il y aura dans le temps probablement une augmentation de ces tarifs? Oui, je pense que c’est probable.

Cette année, les PME n’ont pas eu de plafonnement de leurs tarifs et ont dû subir une hausse de 6 %, dénoncée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Les clients industriels payent pour la plupart le tarif L (5,33 cents/kWh). Certains bénéficient aussi d’ententes spéciales ou d'une réduction de la part du ministère des Finances, une mesure qui sera toutefois abandonnée par Québec. Les tarifs pour la grande industrie sont beaucoup moins élevés qu’ailleurs dans le monde.

Hydro-Québec pourrait aussi les hausser, mais là encore, rien n’est sur la table.

Il y a un écart très important entre nos tarifs et les autres, soit ailleurs au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Cet écart représente un avantage important. Le Québec reste donc un environnement compétitif dans le monde. Donc, même si les tarifs industriels montent à l’extérieur du Québec, ça va monter également , a-t-il expliqué.

Les grands clients industriels se battent pour l’énergie bon marché du Québec. Le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a reçu 150 projets pour un total de 30 000 MW.

13:09 Entrevue avec Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec

Quel impact sur les profits?

Interrogé sur le plan Sabia, le ministre Fitzgibbon a synthétisé la situation : si les coûts d’approvisionnement explosent et si les investissements triplent, quelqu’un devra nécessairement ramasser la facture.

Ou on va [facturer] au commercial et à l’industriel, ou il va y avoir moins de profits chez Hydro-Québec. La décision n’a pas encore été prise , a-t-il expliqué.

Plus tôt, le dirigeant d’Hydro-Québec s'était montré plus nuancé. Les niveaux de nos investissements vont augmenter graduellement. Donc, à court et moyen terme, on ne voit pas actuellement un impact significatif sur le bénéfice net ou notre dividende , a dit Michael Sabia.

À plus long terme, il y aura plusieurs facteurs qui vont influencer le bénéfice net d’Hydro-Québec, y compris les taux d’intérêt, le coût de la main-d’œuvre, la structure de financement, la tarification. Donc, c’est trop tôt pour vous donner des chiffres précis. [...] Mais on aura probablement un bénéfice net essentiellement stable ou une légère diminution , a poursuivi M. Sabia.

Hydro-Québec pourrait aussi financer le développement énergétique futur par l’endettement, a confirmé le ministre Fitzgibbon.

Hydro-Québec peut emprunter. Il y a différentes sources d’argent, on va regarder dans les prochaines années comment on va faire ça , a-t-il dit.

Le plan ne prend pas en compte non plus la négociation dans le dossier de Churchill Falls, ce qui pourrait aussi peser sur les profits de la société d’État à l'avenir.

2:06 Plan d'Hydro-Québec : le compte rendu de Marie-Claude Morin

Plus de privé?

Une façon de réduire l’impact tarifaire pourrait aussi consister à ouvrir la porte à des fournisseurs privés pour les grands clients industriels, prévient l’expert en énergie Jean-Pierre Finet, qui croit toutefois que ce serait une grave erreur .

Dans le plan déposé aujourd’hui, Hydro-Québec dit étudier la possibilité d’accueillir après 2035 de petits réacteurs nucléaires modulaires.

Cet exemple de projet pourrait créer une brèche dans le monopole d’Hydro-Québec, soutient-il.

Il faut se rappeler que lors de la consultation, cet été, pour l’avenir énergétique, on se demandait si on ne devrait pas permettre la conclusion de contrats d’achat d’électricité de gré à gré entre un fournisseur et des clients. Un fabricant de modules nucléaires pourrait donc fournir directement l’industrie , croit M. Finet.