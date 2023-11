L’UQAT reçoit 1,25 M $ pour la recherche sur la restauration de sites miniers

De passage à Rouyn-Noranda, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a annoncé jeudi après-midi un investissement de 1,25 million de dollars à l’Institut de recherche en mines et en environnement de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Il s’agit d’un partenariat entre le ministère et l’UQAT dans le but de soutenir la recherche scientifique sur la restauration de sites miniers.

Il y a beaucoup de choses qui font que c’est une bonne idée de venir en Abitibi-Témiscamingue, dont bien sûr l’UQAT, qui a cette expertise. Le passif minier, il y en a une partie ici, c’était donc tout naturel qu’on vienne sur place faire cette annonce , a affirmé la ministre Blanchette Vézina.

Lors du dernier recensement, en mars 2022, le Québec comptait près de 400 sites miniers abandonnés, dont 65 en Abitibi-Témiscamingue. Les sites miniers abandonnés de la région représentent plus de 1000 hectares en superficie.

Nommé ResMina, le partenariat a débuté en juillet 2023 et se poursuivra jusqu’en mars 2028. L’objectif consiste à améliorer les connaissances scientifiques pour la restauration de sites miniers toujours exploités ou abandonnés.

On reçoit ça comme une tape dans le dos et on se dit que c’est vrai qu’on est les meilleurs au Québec pour réfléchir à toutes ces questions de restauration de sites miniers et, dans ce cas-ci, de sites miniers abandonnés.