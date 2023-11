Des impacts économiques liés à l’incertitude autour du tramway

Les doutes entourant l’avenir du projet de tramway de la Ville de Québec risquent d’avoir un impact sur l’économie de la région, préviennent des représentants du milieu des affaires. Il en va de même de tout possible report additionnel du début des travaux.

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Steeve Lavoie, mentionne que des promoteurs immobiliers attendent le lancement du chantier avant d’entamer la construction d’immeubles le long du tracé du tramway.

Avec la montée des taux d'intérêt et les coûts de construction qui augmentent plus rapidement que l'inflation, des projets immobiliers pourraient, selon lui, ne plus être rentables s'ils continuent d'être retardés.

Risque financier

Quand on met [les mots] "taux d'intérêt" et "temps" dans la même phrase, il y a toujours un risque financier à savoir si le projet est toujours viable. Parce que si les coûts explosent trop, bien, il y a des fois où on n'est pas capable, après ça, de relouer ou de revendre le logement. Alors, c'est clair que le temps est un facteur , affirme M. Lavoie en entrevue à Radio-Canada.

Steeve Lavoie explique que les entreprises de Québec poursuivent leur réflexion par rapport à la place qu'elles veulent accorder au télétravail.

Il précise que l’augmentation des coûts d’un projet dans le temps ne se limite pas à l’immobilier, mais concerne l’ensemble des projets de construction. L’évolution de la facture du tramway est en soi évocatrice, croit Steeve Lavoie.

De 700 M$ à 8,4 G$

En 2007, une étude a démontré qu'un tramway à Québec coûterait 700 millions. Aujourd'hui, donc 16 ans plus tard, on est rendu à 8,4 milliards, 16 ans plus tard , fait-il remarquer.

Les projets de construction ne suivent pas l'inflation. Souvent, leurs coûts sont plus élevés. Alors, autant pour les promoteurs immobiliers que pour le projet de tramway, c'est sûr que le temps est un facteur au niveau financier.

Le président du groupe J’ai ma passe , Yvon Charest, abonde dans le même sens. Retarder le début des travaux du tramway ne peut se traduire, à son avis, que par une hausse de la facture.

Le gouvernement [Legault] nous dit que c'est cher, puis, honnêtement, on a beau le regarder de tous les côtés, il n'y a pas d'alternative moins chère [que de ] construire une colonne vertébrale [d’un réseau structurant]. Ça veut dire qu'attendre va coûter plus cher , prédit l’homme d’affaires.

Selon Yvon Charest, le tramway est la meilleure solution pour répondre aux besoins en matière de mobilité dans la région de Québec.

Il ajoute que les impacts sur les coûts seront encore plus importants si, une fois les travaux commencés, les sommes promises par le fédéral ne sont plus au rendez-vous.

Yvon Charest soutient que les projets immobiliers associés au tramway pourraient contribuer à atténuer la pénurie de logements à Québec.

Au moins 1,5 G$ de projets

Il y a plein de projets immobiliers, que ce soit dans le pôle Sainte-Foy, dans le secteur Legendre ou ailleurs. On a fait une évaluation très conservatrice de 1,5 milliard. Alors, non seulement il y a un retard économique évident, mais en plus de ça, plusieurs de ces projets-là, c'est du multi-résidentiel qui pourraient atténuer la crise du logement dont tout le monde parle , insiste le président de J’ai ma passe .

C'est indéniable que l'impact économique d'attendre versus d'y aller maintenant, il est énorme pour notre région.

C’est sans compter, poursuit-il, sur les retombées économiques associées à la construction du tramway.

Les deux tiers des contrats vont être donnés à des fournisseurs locaux. Et ça, au niveau économique, pour notre région, ça pourrait être excessivement bénéfique si le projet pouvait aller de l'avant , insiste Yvon Charest.

Il souligne également les retombées associées au contrat de 569 millions de dollars accordé à l’usine Alstom de La Pocatière pour la construction des rames du tramway.

Avec des informations de Guylaine Bussière