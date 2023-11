Certains renseignements compromis lors d’une cyberattaque visant cinq hôpitaux du Sud-Ouest de l’Ontario ont été publiés en ligne, selon un communiqué commun des établissements.

Les hôpitaux Bluewater Health, Alliance de Chatham-Kent pour la santé, Erie Shores HealthCare, Hôtel-Dieu Grace Healthcare, Windsor Regional, ainsi que leur fournisseur de technologie de l’information, TransForm Shared Service, ont été ciblés par l’attaque.

Le 31 octobre, le groupe d’hôpitaux avait déclaré que certains renseignements de patients et d’employés avaient été compromis et qu’ils avaient possiblement été publiés. Dans un communiqué publié jeudi, le groupe a confirmé que des renseignements avaient bel et bien été rendus publics.

Les cinq établissements de santé et leur fournisseur n’ont pas précisé quels renseignements avaient été publiés. D’après le communiqué, les pirates informatiques auraient demandé une rançon que le groupe a refusé de payer.