La facture du tramway a gonflé de 2 milliards $ par an depuis 2021

Radio-Canada a pris connaissance des coûts du projet de tramway déposés dans le dossier d'affaires remis par la Ville de Québec à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en juillet dernier.

Dans le document consulté, on voit l'évolution du prix du tramway estimé par le Bureau de projet. À l'automne 2021, la Ville effectue une première mise à jour des coûts. Le montant de 3,965 milliards de dollars est rendu public par les médias alors que la campagne électorale municipale bat son plein. Il s'agit d'une hausse d'un peu plus de 600 millions de dollars par rapport à la facture initiale de 3,3 milliards. Cela comprend le matériel roulant, les infrastructures et les travaux préparatoires.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La Ville promet de faire des ajustements pour réduire les coûts liés à l'inflation. Ce sera la seule mise à jour rendue publique avant la conférence de presse du maire Marchand de mercredi dernier.

Publicité

Dans le document, on constate que le prix du projet gonfle de nouveau un an plus tard. En décembre 2022, la Ville inscrit le montant de six milliards de dollars. Lorsqu'elle dépose le dossier d'affaires au bureau de la ministre des Transports, en juillet, le montant est rendu à 8,4 milliards de dollars. C'est un bond de 2,4 milliards en l'espace de six mois.

La Ville ajoute également un montant de 10,8 milliards de dollars au tableau. Un montant jugé confidentiel qui représente le coût du projet anticipé. Il est évalué en fonction des échanges avec le soumissionnaire Infra, qui doit déposer dans les mois suivants sa proposition financière. Il y a donc un écart de 2,4 milliards de dollars entre les estimations de la Ville et celles du seul consortium dans la course. C'est la fourchette de prix dont parle le maire de Québec.

Explosion des coûts

Quand on y regarde de plus près, on constate que c'est le contrat pour la construction des infrastructures qui coûte cher. En deux ans, la facture passe de 2,5 milliards à 5,2 milliards, selon les prévisions de la Ville. Le consortium fait une tout autre lecture et anticipe des coûts de 7,6 milliards de dollars.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La tendance est à la hausse. Pour freiner l'appétit du consortium, le maire Bruno Marchand change de stratégie. Devant les journalistes, il envoie un message clair au consortium. Il annonce qu'il travaille à un plan B. La Ville pourrait reprendre à sa charge le projet de tramway si le prix soumis est trop élevé.

Publicité

Ce sera trop peu, trop tard : le consortium ne déposera pas de proposition financière. Entretemps, le prix a continué de croître. Sans le confirmer, le maire de Québec affirme que le montant de 12 à 13 milliards de dollars avancé par le Journal de Québec est vraisemblable .

La difficulté pour le consortium de trouver des partenaires afin d'assurer le dépôt de garanties financières explique en partie la montée fulgurante du prix du projet.

Travaux préparatoires

L'autre volet qui explose est celui de la phase préparatoire. Il s'agit ici des dépenses du Bureau de projet, des acquisitions et expropriations d'immeubles et de terrains et des travaux qui incluent le déplacement du réseau technique urbain sous le tracé.

La Ville avait évalué ces dépenses à un peu plus d'un milliard de dollars de la facture totale du projet. C'était avant de décider de prendre l'entièreté des travaux à sa charge, plus tôt cette année. À l'origine, la Ville devait réaliser 50 % des travaux préparatoires et confier l'autre moitié au consortium gagnant pour le volet Infra.

Le Bureau de projet en était arrivé à la conclusion que la Ville obtiendrait une meilleure concurrence et des coûts plus compétitifs s'il reprenait tous les travaux. Le maire Marchand a expliqué mercredi que les prix qui étaient proposés par le consortium pour terminer les travaux préparatoires étaient bien au-delà des estimations de la Ville.

La Ville de Québec espérait que ce choix réduise la facture finale présentée par le consortium. Le maire a confirmé que l'effet ne s'est pas matérialisé. Pas tant que cela , a-t-il reconnu.

Le coût total des travaux préparatoires passe d'un milliard à 2,5 milliards de dollars. À ce jour, 500 millions de dollars ont été engagés. La Ville doit terminer les travaux l'été prochain.

« Juste prix »

Le maire de Québec demande au gouvernement de la CAQ , principal bailleur de fonds du projet, de décider d'ici quelques semaines s'il prend part ou non à l'aventure. Pour l'instant, les députés et ministres interpellés se contentent de répéter qu'ils vont prendre connaissance des données et s'asseoir avec le maire avant de prendre une décision.

Même le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, refuse de dire si le prix qui est sur la table est le juste prix . Je l'ai répété souvent, le juste prix, c'est sur la base comparative dans un marché en concurrence , a-t-il affirmé. Aussi ministre des Infrastructures, il souhaite obtenir plus de détails sur le montant avant de se prononcer.

Une rencontre avec le maire de Québec est prévue dans les prochains jours.