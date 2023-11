Le lait du Nord-Est de l’Ontario maintenant transformé ailleurs

La fermeture de la fromagerie Thornloe par Gay Lea Foods, annoncée lundi, a créé une onde choc dans la communauté. Au-delà de cette vive réaction, la situation entraîne une conséquence importante pour la région : une perte pour la capacité de transformation laitière dans le Nord-Est de l'Ontario.

Le robuste système de gestion de l’offre pour le lait assure que les producteurs laitiers de la région pourront continuer de vendre leur lait, et n’auront pas à réduire leur production.

Quelque 36 millions de litres de lait sont produits dans la région du Témiscamingue ontarien, selon Yves Gauthier, un producteur laitier de la région.

Sous le système de gestion de l’offre, environ le tiers, 12 millions de litres, étaient envoyés à la fromagerie Thornloe chaque année.

Les producteurs laitiers n’ont pas leur mot à dire sur les acheteurs de leurs produits.

Ouvrir en mode plein écran Quelques-uns des produits de la fromagerie Thornloe qui étaient produits avec du lait de la région, dont le célèbre fromage bleu Devil's Rock. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Par contre, ils sont tout de même responsables, par le biais de l’organisme Dairy Farmers Ontario, des frais de transport vers un transformateur.

On parle tout le temps qu’on veut être conscients de notre empreinte carbone, mais le lait qui était ici va de plus en plus loin, explique Kim Laframboise, producteur laitier et arrière-petit-fils de René Laframboise, fondateur de la fromagerie Thornloe.

Il faut garder [les transformateurs] ouverts, le plus proche possible. Sans ça, on va dépenser de plus en plus en transport.

Il reste une exception, le lait de vaches nourries à l’herbe, une norme alimentaire développée en partie par la fromagerie Thornloe, continuera pour l’instant d’être trié dans la région avant d’être envoyé dans l’usine d’Alliston.

La fromagerie Thornloe n’a jamais disposé d’équipement de beurre, donc la fermeture de la fromagerie n’apportera pas de changements de ce côté.

Ouvrir en mode plein écran Kim Laframboise et son frère Lee sont producteurs laitiers dans le Témiscamingue ontarien, et des descendants de René Laframboise, le fondateur de la fromagerie Thornloe. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le travail des agriculteurs de la région pour faire conformer leur production à cette norme de l’industrie n’aura donc pas été perdu, mais ce lait ne représente qu’environ la moitié du lait qui était transformé par la fromagerie.

Publicité

Si la capacité de production des agriculteurs n’est pas affectée, le député provincial pour Timiskaming–Cochrane, John Vanthof, affirme que l’impact sera surtout au niveau du moral.

Selon lui, la fromagerie Thornloe était un des rares endroits dans la région où l'on pouvait acheter ce qu’ils produisaient .

Avec la fermeture de la fromagerie, Gay Lea est libre de déplacer leur quota ailleurs , poursuit M. Vanthof, un ancien producteur laitier.

Les laiteries en voie de disparition

Dans le passé, des laiteries et des installations de transformations étaient répandues dans le Nord-Est de l’Ontario, et transformaient le lait brut en produits que l’on pouvait acheter en épicerie.

Il ne reste qu’une seule de ces laiteries, Farquhar's Dairy à Espanola, qui a une petite capacité de production d’environ 6 millions de litres par année et dont le lait provient des producteurs de la région, comme Lock City Dairy, à Sault-Sainte-Marie.

Publicité

Même dans ce cas, le combat n’est pas gagné; Farquhar's et Lock City Dairy peinent toujours à vendre tous leurs produits dans les grandes chaînes d’épicerie.

Ça a pris 10 ans pour que mes produits se retrouvent en épicerie , a affirmé Vic Fremlin, de Lock City Dairy, en entrevue à l’émission Morning North de CBC.

Même aujourd’hui, mes produits dans des contenants en carton ne sont pas vendus chez Food Basics ou chez Metro , poursuit-il.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Don Farquhar se désole de la difficulté d’avoir accès aux produits locaux dans les épiceries du Nord.

Le gouvernement et les groupes de consommateurs veulent réduire les prix des aliments, mais il y a très peu de concurrence sur les tablettes , explique-t-il.

Nous voulons que les consommateurs aient le choix s’ils veulent acheter des produits locaux qui ne sont pas envoyés à Toronto avant de revenir dans le Nord.

William Dunstan, chercheur principal à l’Institut des politiques du Nord, indique que ses recherches démontrent un vrai manque d’installations de fabrication dans le Nord de l’Ontario , ce qui mène à des pressions économiques.

Dans le Témiscamingue, il y a une demande pour la fabrication locale, c’est la raison pour laquelle la fromagerie Thornloe existe.

Le développement des industries de fabrication et de la vente en gros dans le Nord devrait être une priorité afin de maximiser l’impact des avantages économiques ici .

Selon M. Dunstan, cette faiblesse de la chaîne d’approvisionnement s’applique à la majorité des secteurs agricoles du Nord de l’Ontario, notamment au niveau des légumes.

Un avenir incertain

À cette perte de capacité de transformation s’ajoute une frustration par rapport à la façon de procéder de la coopérative Gay Lea Foods.

Yves Gauthier, qui était gestionnaire de la fromagerie Thornloe au moment de l’acquisition par Gay Lea, affirme que l’état des équipements était connu par la coopérative.

On leur a vendu en étant [transparents] sur l’équipement, sur l’âge de l’équipement, sur qu’est-ce qui devait être changé , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Selon Yves Gauthier, Gay Lea avait assuré que le plan était de continuer le travail entrepris par l’équipe de la fromagerie, notamment au niveau de la production artisanale et locale. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le prix a été réduit à cause de ça , ajoute-t-il.

C’est pas une surprise, ils le savaient quand ils l’ont acheté. C’est pour ça qu’ils l’ont eu au prix qu’ils l’ont eu.

Gay Lea, qui dit que la décision de fermer Thornloe a été difficile, affirme que l’équipement vieillissant et difficile à réparer a mené à cette fermeture.

Pour l’instant, Gay Lea laissera les installations intactes , selon Mike Langdon, vice-président aux affaires coopératives corporatives.

Il soutient que l’investissement requis pour remettre l’équipement aux normes dépassait de loin ce que l’on pourrait investir de façon raisonnable.

Un éventuel sauvetage de l’entreprise s’annonce plus difficile cette fois-ci. En 2006, Parmalat, alors propriétaire de la fromagerie, avait simplement annoncé la fermeture imminente, et la communauté avait mis la main à la pâte pour empêcher cette fermeture.

Cette fois, les employés sont déjà licenciés et la place sur les tablettes d’épiceries n’est plus garantie.

Pour l’instant, il est toujours impossible de savoir exactement où sera transformé le lait des producteurs du Témiscamingue, mais il est certain que ce ne sera pas dans le Nord de l’Ontario.