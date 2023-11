Agression sexuelle sur une mineure : entre 42 mois et neuf ans pour Jean-François Fortin

La défense et la Couronne ont fait leurs représentations sur sentence dans le dossier de Jean-François Fortin jeudi matin au palais de justice de Chicoutimi. L'homme de 42 ans de La Baie avait précédemment plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle sur une mineure et de leurre.

La juge Sonia Rouleau a pris la cause en délibéré et la peine devrait être connue le 12 décembre.

En janvier 2022, il avait séduit sur Internet une adolescente de 12 ans qu'il a amenée en voiture jusque chez lui pour l'agresser sexuellement.

La saisie du cellulaire de l'homme avait permis d'identifier d'autres victimes de leurre.

La défense propose 42 mois

Me Ariane Bergeron, qui représente l'accusé, a demandé 42 mois d'emprisonnement.

Elle a fait valoir que l'homme avait fait des aveux dès son arrestation, qu'il avait enregistré un plaidoyer de culpabilité et qu'il avait émis des remords.

Les gestes de mon client ont eu des conséquences importantes sur plusieurs personnes. On ne parle pas juste d'une seule victime dans ce cas-là. Alors bien entendu, vous avez entendu des choses de Monsieur Fortin, vous l'avez entendu exprimer ses remords et c'est aussi un individu qui a un grand malaise, une grande honte , a exposé Me Ariane Bergeron en entrevue

C'est difficile pour lui de l'exprimer, même aujourd'hui, devant la cour, vous avez pu le constater, mais c'est un individu qui veut se reprendre en main, a exposé Me Ariane Bergeron en entrevue.

Une peine de neuf ans demandée par la Couronne

Pour sa part, Me Nicole Ouellet a soutenu que la victime n'avait pas l'âge du consentement légal.

Elle a par ailleurs soumis que le risque de récidive de l'homme était au-dessus de la moyenne.

La procureure de la Couronne a énuméré les conséquences que les événements avaient eues sur la victime principale dans cette affaire.

Ses proches étaient d'ailleurs présents dans la salle.

Nicole Ouellet demande une peine de neuf ans.

Ce que je voulais décrire, c'est qu'effectivement l'enfant qui est partie ce soir-là avec M. Fortin, c'était une enfant de 12 ans en pyjama, qui était vulnérable et qui avait confiance en l'adulte chez qui elle allait et qui a été agressée sexuellement rendue là , a-t-elle commenté.

Avec les informations de Claude Bouchard