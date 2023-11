Faute de données, des géants des forêts pourraient être exploités en C.-B.

Les forêts anciennes survivront-elles à l’épreuve du temps? Le gouvernement de la Colombie-Britannique est en train d'améliorer sa base de données à partir de laquelle ont été définis des moratoires d’exploitation forestière, mais des experts doutent que cela suffise à les protéger.

En 2021, 2,6 millions d’hectares de forêts anciennes ont été identifiés comme étant à haut risque d’une perte irréversible, dans la province, par un panel technique d'experts indépendants, à la demande de Victoria.

Depuis, seuls 1,2 million d’hectares de ces forêts les plus vulnérables ont été - temporairement - protégés, par l'adoption de moratoires ou parce qu'elles n'étaient déjà pas, à l'époque, menacées par l'exploitation forestière, déplore Karen Price, une écologiste spécialisée sur les forêts anciennes, qui a fait partie du panel.

Or, si les données provinciales utilisées étaient peu probantes, comme le suggèrent des experts du panel, il est possible que des peuplements anciens aient même échappé à cette identification et soient, à l'heure actuelle, exploités.

Ouvrir en mode plein écran Les recommandations du panel d'expert visaient à aiguiller la province sur la mise en place de moratoires d'exploitation, le temps qu'elle définisse sa stratégie de gestion des forêts pour le plus long terme. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Dans une étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publiée au début de l’année, Karen Price fait état d'un désordre dans la base de données provinciales sur les forêts. Leur exactitude est très limitée pour celles qui dépassent 200 ans environ, souligne la chercheuse.

Ils diront qu’un peuplement a 250 ans alors qu’en fait, il date de 800 ans.

Le processus est vraiment mal fait. On sait qu’il y a énormément de forêts anciennes qui ne sont pas cartographiées comme telles , soutient l'écologiste.

Le défi de l'interprétation aérienne

La base de données provinciale est en effet construite à partir d’images aériennes, couplées à des données récoltées dans près de 7000 endroits situés dans les forêts elles-mêmes, explique Karen Price.

À partir d'une photo aérienne, quand on voit de jeunes plants pousser, on peut se dire : OK, ce peuplement a 10 ans. Maintenant, regarde, ils ressemblent à de jeunes arbres, ils ont 30 ans. [...] Mais au-delà de 200 ans environ, c’est vraiment plus difficile de définir quel âge a un peuplement , soutient-elle.

Dans une forêt ancienne de 10 000 ans, précise-t-elle, tous les arbres ne datent pas d’aussi longtemps : certains meurent au fur et à mesure, créent des trouées, d’autres plans se régénèrent, le tout créant une structure complexe qui est caractéristique de ces veilles forêts.

Sur des lieux spécifiques, l’exploitation d’images aériennes peut donner une très grande erreur d’interprétation, confirme Grégory Paradis, ingénieur forestier de l'Université de la Colombie-Britannique, qui utilise ce genre de mesures pour ses recherches, à plus grande échelle.

Les stations de collecte de données sur le terrain sont également limitées, selon lui.

On a 7000 petits lieux éparpillés partout dans notre grande grande grande forêt de 50 millions d’hectares. Ce n’est pas beaucoup.

Révision en cours

Le gouvernement provincial est en train d’accélérer le processus de mise à jour de sa base de données sur les forêts anciennes à l’aide d’un laser Lidar, a affirmé le ministre des Forêts, Bruce Ralson, la semaine passée.

Le processus sera terminé d’ici quatre ans, vu l'importante taille et la complexité du terrain , a précisé son ministère, dans une déclaration.

Ouvrir en mode plein écran Le Big Lonely Doug sur l'île de Vancouver est devenu l'un des symboles de l'exploitation forestière et de la sauvegarde des arbres anciens. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La transition est énorme et le processus, de longue haleine, commente Garry Merkel, expert en foresterie, qui a fait partie du panel d'experts.

D’ici la fin du processus, des peuplements anciens oubliés des données actuelles seront sans doute exploités, reconnaît-il. Mais, au moins, l'intention du gouvernement est là, croit fermement celui qui se présente comme un médiateur dans le processus de gestion des forêts.

La probabilité qu’on en échappe est probablement de 100 %.

On va trouver des choses auxquelles on ne s’attendait pas, et on va en perdre dans le processus, ajoute-t-il.

Le bois règne

Là où le bât blesse, c’est que l’inventaire forestier provincial a été bâti à des fins d'exploitation forestière, qui s’intéresse davantage à la grosseur des arbres, et non dans une optique de conservation, s’accordent les deux experts du panel.

Karen Price appelle à changer ce paradigme : Si l'on continue à mettre le bois en priorité, les bonnes données iront simplement aux compagnies forestières, qui pourront les utiliser pour couper de gros arbres. Ça ne veut pas dire qu’ils seront protégés.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement provincial se targue d’avoir protégé 2,4 millions d’hectares de forêts depuis novembre 2021, mais seulement la moitié sont des forêts anciennes à haut risque désignées par le panel, selon Karen Price. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La sauvegarde de ces forêts ne fait pas l'affaire de tous, rappelle quant à lui Garry Merkel.

La province s’est construite sur la notion que le bois règne. C’est un biais vraiment implanté dans notre culture, comme le gaz et le pétrole pour l’Alberta.

Soyez patients, mais en même temps impatients, car si on laisse les choses s’échapper un peu, elles pourraient nous échapper de beaucoup , prévient-il.

Le gouvernement provincial considère que les forêts anciennes représentent environ 20 % du couvert forestier de la province. Seulement 3 % de ces forêts anciennes comptent toutefois de très grands arbres, selon l’un des rapports (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de 2020, ce qui représente 1 % des forêts de la province.

