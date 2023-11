La C.-B. dépose son projet de loi pour forcer la construction de multilogements

La Colombie-Britannique a déposé mercredi un nouveau projet de loi pour s’attaquer à la densification urbaine. La province y voit une manière de répondre à la crise du logement en offrant une variété de résidences à la population.

Le projet de loi légalise les suites secondaires. Il force aussi les municipalités ayant une population de plus de 5000 personnes à changer leurs règlements de zonage pour permettre la construction de logements multiples, comme des duplex, des triplex, et des maisons de ville.

Sur un terrain normalement occupé par une maison unifamiliale, les municipalités pourront octroyer trois à quatre permis pour des projets de multilogements.

Lorsque le terrain mesure plus de 280 mètres carrés et qu’il se trouve près de service de transports en commun, les municipalités doivent au minimum offrir six permis pour des logements multiples.

La province doit encore finaliser les détails liés à cette mesure. Par exemple, définir les types de transport en commun visés et la distance à laquelle le terrain doit être de ses services.

Alors que le projet de loi vient légaliser les suites secondaires, le premier ministre, David Eby, et son ministre du Logement, Ravi Kahlon, lanceront un projet pilote au printemps 2024 pour offrir jusqu'à 40 000 dollars en prêt-subvention pour les propriétaires qui veulent rénover une partie de leur maison en suite secondaire. Ils devront, par contre, louer la suite sous le prix du marché immobilier.

Le projet de loi force également les villes à mettre à jour leur plan directeur d’aménagement tous les cinq ans. De plus, les audiences publiques seront progressivement éliminées pour les demandes de zonage qui s'inscrivent dans ces plans.

Pour soutenir les municipalités, la province avait notamment déjà promis 52 millions de dollars pour aider avec le changement des règlements municipaux.

Le ministère du Logement estime que plus de 130 000 logements multiples seront construits d’ici les 10 prochaines années.

Si le projet de loi est adopté comme tel, les municipalités auront jusqu’au 30 juin 2024 pour changer leur zonage.

Victoria, Vancouver et Kelowna ont déjà changé leurs règlements de zonage, mais elles doivent s'assurer de respecter au minimum les critères de la province.

Des maires somme toute satisfaits

Le maire de Saanich, Dean Murdock, dit qu’il a observé un exode des familles dans sa communauté et sur l’île de Vancouver.

Il espère qu’en augmentant la densité et ainsi l’offre de logements multiples, ceux-ci seront plus abordables que des maisons unifamiliales.

Dan Ruimy, maire de Maple Ridge, lors d'une présentation d'un programme de transport le 13 septembre 2023.

Du côté de Maple Ridge, le maire Dan Ruimy dit que son conseil municipal s’est déjà penché sur le zonage pour permettre la construction de logements multiples. Il estime que c’est une solution importante, notamment pour offrir plus de logements à louer à ses habitants.

Il vise surtout le centre-ville de Maple Ridge où il y a des services de transport en commun. Il reconnaît par contre qu'il sera plus difficile pour les gens qui vivent en banlieue d'accepter les logements multiples. Pour beaucoup, les maisons unifamiliales font partie du paysage de la Colombie-Britannique.