Travailler ensemble, malgré la barrière de la langue

Il y a trois semaines, l'atmosphère au salon Lodace Beauté de Sherbrooke a complètement changé avec l'arrivée de Tatiana Tomchuk dans l'équipe, une Ukrainienne d'origine, qui ne parle pas français. Elle et son équipe communiquent dans un anglais qu'elles qualifient toutes les deux de moyen et malgré tout, la chimie opère.

Je ne veux pas être là où il y a la guerre. Je veux en être le plus loin possible.

Tatiana est arrivée au Canada avec son mari et sa fille. Je suis venue au Canada en raison de la guerre dans mon pays. J’ai choisi Sherbrooke parce que je crois que c’est une ville sécuritaire. Je travaille ici, chez Lodace Beauté, car je crois que c’est le meilleur salon de beauté de la ville!

Sa passion pour la coiffure est née à ses 12 ans, quand sa tante lui apprenait à faire des tresses. Dès son arrivée, elle a donc commencé à chercher du travail dans ce domaine, elle qui exerce le métier depuis 13 ans. Sa détermination et sa rigueur ont charmé la propriétaire du salon.

Tatiana vient de terminer sa troisième semaine à temps plein. Je suis fière d’elle parce qu’on utilise des produits avec lesquels Tatiana n’avait jamais travaillé. Dès sa première cliente, j’ai été surprise de voir qu’elle avait tout étudié et qu’elle était autonome. Elle ne m’a même pas demandé d’aide. Elle a travaillé de façon professionnelle, comme si ça faisait longtemps qu’elle travaillait avec ces produits. J’ai trouvé ça vraiment extraordinaire , explique la coiffeuse et propriétaire du salon Lodace Beauté, Geneviève Beaupré.

La principale difficulté de Tatiana est la barrière de la langue. Je ne parle pas français et mon anglais n’est pas parfait non plus. Je commence bientôt mes cours de francisation et j’espère que je vais parler un très bon français , lance-t-elle.

Malgré tout, Tatiana reste positive au travail et cherche à apprendre de nouvelles techniques de coiffure pour perfectionner son art.

J’aime apprendre de nouvelles choses. Ici, je suis servie; tout est nouveau!

Tatiana s’entend bien avec ses collègues et sa relation avec les clients se porte tout aussi bien. Les gens me supportent. Il n’y a pas beaucoup d’Ukrainiens installés à Sherbrooke donc les clients s'informent et me demandent si tout se passe bien pour ma famille.

Je sens qu’elle nous apporte autant qu’on peut lui apporter. Elle a tellement à offrir. Elle a un bagage extraordinaire.

Avec les informations de Pierrick Pichette