TVA Sherbrooke : « tout le monde est nerveux [...] à savoir ce que l’avenir lui réserve »

Le Groupe TVA a annoncé la mise à pied de près du tiers de ses employés jeudi. Ces coupures devraient malheureusement avoir des impacts partout, y compris dans la station régionale de l’Estrie.

Parmi les 547 employés qui seront licenciés dans l'ensemble du réseau, 98 sont liés aux opérations des stations régionales. Les personnes touchées recevront un préavis de licenciement d'au moins 16 semaines, selon le Groupe.

Les employés de Sherbrooke doivent assister à une rencontre à 18 h pour en apprendre plus sur la suite des choses, a indiqué le journaliste Jean-François Desbiens, rencontré à côté de son bureau jeudi après-midi.

On ne sait que très peu de choses pour l’instant. Est-ce qu’on voyait venir ce coup-là? À la lumière de ce qui se passe dans les médias d’information, oui, on devait s’y attendre. Maintenant, quelle est l’ampleur des coupures à Sherbrooke régionalement? On n’a aucune idée, on va le savoir à 18 h ce soir , précise-t-il.

Tout le monde est nerveux, est inquiet à savoir ce que l’avenir lui réserve.

Mon souhait le plus cher, c’est que dans cette restructuration-là au niveau de l’information à TVA, on préserve la qualité du travail qu’on a toujours fait, et ça, ça va passer par la jeunesse. La relève est là, et j’espère qu’on va en prendre soin , ajoute-t-il.

Dans un communiqué envoyé jeudi après-midi, le groupe TVA indique notamment que les équipes de TVA Québec assureront désormais l'enregistrement des bulletins de nouvelles de l'ensemble des autres antennes régionales. Ces régions continueront de diffuser un bulletin de nouvelles distinct qui sera livré par une ou un seul même chef d'antenne, de prendre leurs propres décisions éditoriales et de produire leur propre contenu.

Pour la directrice du Centre d'études sur les médias à l'Université Laval, Colette Brin, l’abolition des postes a TVA est un électrochoc .

Les annonces se suivent, se succèdent, mais celle-là, c’est le plus gros coup , a-t-elle déploré au micro de Vivement le retour.

Quand on pense à l’importance médiatique que TVA occupe au Québec. C’est vraiment un coup très, très dur, pas seulement pour l’entreprise, mais aussi pour le journalisme et pour la population.

En réaction au fait que les bulletins régionaux seront produits à Québec, elle rappelle que la télévision, c’est vraiment un travail d’équipe, le journaliste qui travaille à la télé, ce n’est pas quelqu’un qui travaille seul, d’avoir une équipe sur place ça renforce le travail que l’on peut faire. Il y a le drame des pertes d’emplois, mais ça ne peut que se ressentir dans la qualité, dans l’ampleur de la couverture qu’ils seront en mesure d’offrir.

Elle soutient que les habitudes de la population ont changé, et que ceux qui consomment les nouvelles le font de plus en plus sur les plateformes numériques et moins à la télévision. Les habitudes changent et la télévision doit changer aussi.

L’information télévisée, ça reste extrêmement important, il suffit de regarder du côté d’Israël et de l’information locale, régionale.

Selon elle, la solution pourrait passer par une aide financière, mais elle d’avis que les subventions ne peuvent pas régler tous les problèmes .

Contacté par Radio-Canada, le délégué syndical de TVA à Sherbrooke a indiqué trouver l'annonce « dure pour tout le monde » et vouloir « digérer la nouvelle et réagir après ».

Avec les informations d'Arianne Béland

