Le Syndicat des infirmières du Manitoba a déposé un grief contre Soins communs, l’organisation qui supervise la prestation des soins de santé dans la province, en invoquant des problèmes de sécurité pour ses membres.

Le syndicat indique qu’il est nécessaire que des mesures soient mises en place pour empêcher des agressions violentes contre ses membres au Centre des sciences de la santé de Winnipeg.

La présidente du Syndicat des infirmiers et des infirmières du Manitoba, Darlene Jackson, affirme que ses membres sont souvent victimes de vols dans leurs véhicules dans le stationnement des employés.

Elle ajoute qu’au cours de la dernière semaine, il y a eu deux attaques violentes contre des membres du personnel infirmier à l’intérieur du Centre des sciences de la santé de Winnipeg.

Nous portons ce problème à l’attention de l’employeur depuis très longtemps. Cette zone [autour du Centre des sciences de la santé de Winnipeg] a l’un des taux les plus élevés de crimes violents de la Ville. Après y avoir fait face pendant des mois et des mois, et après que les infirmières ont porté le problème à leur attention, nous avons estimé que nous n’avons pas plus d'autre choix.

Darlene Jackson explique que le personnel infirmier doit souvent contourner les personnes qui s’injectent de la drogue dans le jour d’escalier du stationnement et les personnes en état d’ébriété.

J’ai parlé à une infirmière qui est sortie et a vu que quelqu’un s’était introduit dans son véhicule et qu’il y avait un préservatif usagé sur le siège arrière , raconte-t-elle. Il y a des individus dans le stationnement qui peuvent représenter un risque pour le personnel qui entre et sort, et il n’y a absolument rien qui a été fait à ce sujet.

Même si la majorité des incidents a lieu au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, Darlene Jackson indique que d'autres établissements de santé font aussi face à des problèmes de sécurité.

Vers des solutions?

En 2018, le personnel du Centre des sciences de la santé de Winnipeg a reçu des alarmes personnelles miniatures qui émettent un son strident lorsqu’elles sont déclenchées.

Un an plus tard, la province a indiqué qu’elle prévoyait de donner aux agents de sécurité des hôpitaux le pouvoir d’arrêter les personnes violentes, en réponse à la montée de la violence dans les établissements de soins de santé.

Ces employés seraient reclassés en tant qu’agents de sécurité des établissements, avec d’autres fonctions à déterminer par le biais d’une consultation.

La loi est entrée en vigueur en octobre 2021, mais cela n'a apporté aucun changement, comme l'explique Darlene Jackson.

Il n’y a pas de responsable de la sécurité dans les établissements de santé de cette province.

Elle explique que ces changements permettraient d’offrir une formation adéquate et de donner accès aux agents à des équipements tels que des menottes et des armes.

Selon elle, sans ces changements, le personnel de sécurité des établissements de santé est essentiellement constitué de témoins rémunérés.

Darlene Jackson insiste sur le fait que tous les établissements de santé de la province n’ont pas besoin d’agents de sécurité, mais que leur présence est nécessaire dans certains établissements.

CBC/Radio-Canada a contacté Soins communs, et un porte-parole a indiqué qu’elle recevra des informations sur ce sujet plus tard.

Avec des informations de Meaghan Ketcheson