Dans le contexte de la rareté énergétique, une ville de la Beauce souhaite construire un parc solaire pour alimenter son futur parc industriel. Avec une production « d’au moins » 50 mégawatts (MW), la centrale photovoltaïque de Tring-Jonction serait la plus grande au Québec. Mais avant d’être construite, Hydro-Québec doit accepter d’acheter l’énergie qui y serait produite.

Selon le maire de Tring-Jonction, Mario Groleau, ça prend ces panneaux solaires là pour développer le parc industriel . En raison de l'élargissement de la loi 2 qui modifie Loi sur la Régie de l’énergie, un projet de revalorisation de résidus miniers est toujours en attente pour voir s'il pourra être raccordé au réseau d’Hydro-Québec.

Avant, ce n’était pas le travail d'une municipalité [de s'assurer d’une source d’énergie], mais depuis un certain temps, on entend dire qu’Hydro-Québec va avoir une rupture d'énergie ou quoi que ce soit. Donc, il faut regarder des alternatives.

Dans le Plan d’action 2035 présenté par Michael Sabia le 2 novembre, Hydro-Québec prévoit de 500 à 1000 MW d'énergie provenant de sources solaires, de stockage ou autres moyens .

Nous étudions présentement les meilleures configurations d’intégration au système électrique, dont le raccordement de petits parcs solaires au réseau de distribution qui pourraient atteindre au total 300 MW , peut-on lire dans le plan.

Mario Groleau souhaite que le parc solaire alimente une usine qui sera construite au pied des montagnes de résidus miniers de l'ancien site de la mine Carey.

Le maire de Tring-Jonction croit que d'autres municipalités pourront s'inspirer de la sienne et suivre le pas.

On serait les premiers au Québec [à avoir un parc technologique solaire]. Je trouve que c'est une opportunité pour ma municipalité, puis pour la région.

La MRC de Beauce-Centre qui comprend Tring-Jonction serait partenaire, à 50 %, avec le producteur d’énergie Innergex. Le préfet de la MRC , Jonathan Bolduc, affirme que le projet est dans les cartons, mais il a décliné notre demande d’entrevue en expliquant vouloir d'abord présenter le projet complet aux maires de la MRC .

La Floride du Québec

On a réalisé que le soleil brillait beaucoup à Tring-Jonction , dit Daniel Giguère, directeur des relations gouvernementales pour Innergex, en souriant.

Depuis 2018, l‘entreprise mesure les conditions d'ensoleillement sur le site à quelques mètres de l’emplacement futur d'un parc industriel de Tring-Jonction.

Innergex mesure les conditions d'ensoleillement avec cet équipement depuis 2018 à Tring-Jonction.

Si on compare un site comme ici à ce qui se fait en Europe, c’est très compétitif et c'est la raison pour laquelle on pense que ça vaut la peine de considérer Tring-Jonction pour un parc solaire , affirme Daniel Giguère.

Le problème avec l’électricité fournie par l’énergie solaire au Québec survient lors des périodes de pointe des soirées froides, lorsqu’aucune énergie solaire n’est produite.

La solution d’Innergex passe par l’utilisation de batterie. La compagnie a déjà installé des batteries EVLO, développée par Hydro-Québec, dans un parc solaire qu’elle exploite en France. Elle considère qu’elle pourrait faire la même chose à Tring-Jonction. Ce système permettrait alors d'emmagasiner de l'énergie pour ensuite alimenter le réseau lors des périodes de pointe.

Je pense que tout est en place maintenant pour utiliser une technologie québécoise de stockage d'énergie avec une expertise québécoise, celle d'Innergex, avec une communauté qui veut l'avoir [le parc solaire] depuis plusieurs années.

26 hectares de panneaux solaires

Le projet comporte un parc de plus de 150 000 panneaux solaires sur plus de 26 hectares de terrain, que détient déjà Tring-Jonction le long de la route 112, pour produire au moins 50 MW d’énergie. Le site est à quelques mètres de l’ancienne mine Carey où l’on retrouve les sites de deux projets d’usine, soit de fertilisant produit par KSM et d'oxyde de magnésium fabriqué par ECO2 Magnésia.

Innergex estime pouvoir vendre l’énergie pour environ 8 cents/kWh, plus le coût de transport et d’équilibrage. Le projet est évalué à 80-millions de dollars, mais ce montant pourrait être revu à la hausse considérant le contexte économique, prévient Daniel Giguère.

Le parc de Tring-Jonction produirait cinq fois plus d'énergie que les deux autres centrales photovoltaïques alimentant actuellement le réseau d’Hydro-Québec. En 2021, la centrale Gabrielle-Bodis, située à La Prairie, et la centrale Robert-A.-Boyd, située à Varennes, ont été inaugurées par Hydro-Québec. Ensemble, ils produisent un total de 9,5 MW .

L’énergie doit être vendue à Hydro

Si le maire pensait être en mesure d'alimenter son parc industriel directement avec l’énergie solaire, la loi québécoise exige qu’elle soit vendue à Hydro-Québec.

Jusqu'à maintenant, Hydro-Québec n'a pas ouvert très grande la porte à des projets solaires à travers les appels d'offres à la demande du gouvernement. On a surtout développé l'éolien , explique Daniel Giguère.

Daniel Giguère, directeur des relations intergouvernementales chez Innergex, croit que le Québec aurait avantage à faire plus de place à l'énergie solaire dans son réseau.

Il voit dans le nouveau plan d’Hydro-Québec une première véritable ouverture au développement solaire .

Le maire souhaite que le projet soit construit pour avant tout alimenter le parc industriel, et il entend négocier cette entente avec Hydro-Québec. Mais pour lui, ce n'est pas une condition indispensable.

Si [l'énergie] rentre dans le réseau, au moins on va aider Hydro-Québec qui semble avoir une pénurie, donc ça sera un élément qui va faire grandir Hydro-Québec.

Hydro-Québec a lancé trois appels d'offres pour acheter de l’énergie dans les années récentes. En 2021, un de 300 MW était exclusivement pour l'énergie éolienne, et un autre de 480 MW était ouvert à toute source d'énergie renouvelable. La compagnie STACE a soumissionné un projet de parc éolien de 32,4 MW dans la région de Matane, mais seuls des projets éoliens ont été retenus. Le 12 septembre 2023, un appel d’offres pour 1500 MW d'énergie éolienne se terminait. Hydro-Québec a reçu 16 soumissions pour un total de plus de 3000 MW.

Daniel Giguère aimerait qu’on lance un processus d’appel d’offres spécifiquement pour l’énergie solaire.

[On veut] qu'on ne la mette pas en compétition avec d'autres sources d'énergie renouvelable, qu'on lui permette, à travers un appel d'offres spécifique au solaire, de soumissionner des projets comme celui de Tring-Jonction , explique-t-il.

Innergex est prête à présenter une soumission pour un projet d’énergie solaire lorsque la prochaine occasion se présentera.