Insatisfait de sa saison, le Rouge et Or veut renverser la vapeur en matchs éliminatoires

Content, mais pas satisfait. Voilà ce qu'a répondu Glen Constantin jeudi lorsqu’on lui a demandé de résumer la saison régulière de son équipe. L’entraîneur-chef du Rouge et Or espère que son équipe trouve son rythme en demi-finale de la Coupe Dunsmore face aux Stingers de l’Université Concordia.

Samedi, le Rouge et Or reçoit les Stingers en ouverture des éliminatoires pour une quatrième année d’affilée.

Habituellement, cette étape a des airs de passage obligé pour le Rouge et Or, qui a gagné les 42 derniers affrontements entre les deux équipes.

Mais cette saison, le Rouge et Or a plié le genou par moment et le prochain duel face aux Stingers n’a pas les mêmes allures de formalité.

Dans les années précédentes, on pensait rapidement à la Coupe Dunsmore, avoue le maraudeur Félix Petit. Mais là, il faut d’abord se concentrer sur Concordia.

Si on ne s’occupe pas de nos affaires en fin de semaine, on va rentrer chez nous et faire nos bagages. C’est clair pour tout le monde dans le vestiaire.

Le Rouge et Or a été battu à deux reprises cette saison par les Carabins de l’Université Montréal. L’offensive, qui a si bien servi l’équipe jusqu’à la conquête de la Coupe Vanier l’an dernier, a connu des ratés et la défensive, décimée par les nombreuses blessures, a tenu le coup, tant bien que mal.

Glen Constantin ne croit pas que son équipe soit plus vulnérable ou en danger pour autant face aux Stingers.

C’est certain qu’avec le nombre de blessures en défensive et l’offensive qui n’était pas aussi rodée qu’à l’habitude, ça peut paraître comme ça, mais je ne pense pas qu’on soit plus vulnérables. C’est juste plus serré et ça va faire une bonne demi-finale , dit Constantin, précisant que deux ou trois joueurs blessés devraient reprendre leur poste en défensive.

Des Stingers affamés

Le Rouge et Or se méfie des Stingers qui ont connu une excellente fin de saison. Concordia a même battu les champions du calendrier régulier, les Carabins, sur leur terrain.

Les Stingers ont mis 40 points contre McGill il y a deux semaines et là, ils reviennent d’une grosse victoire contre les Carabins [au CEPSUM]. C’est sûr qu’eux, ils sont gonflés de confiance , mentionne Félix Petit.

Ils ont joué une très bonne défensive, ajoute Glen Constantin. De limiter Montréal à 14 points, c’est un exploit quand on connaît le quart-arrière des Carabins. C’est une équipe qui est fin prête pour les séries.

Le Rouge et Or s’attend à ce que les entraîneurs des Stingers tentent quelques jeux truqués pour surprendre la défensive. Félix Petit et ses coéquipiers se disent prêts à toute éventualité.

Au final, c’est juste de faire confiance à nos techniques et ne pas essayer d’en faire trop. Ça devrait bien aller. On a eu des meetings, on a passé du temps ensemble durant la dernière semaine de congé, on a créé une chimie. Maintenant, il faut que ça se voie sur le terrain.

Par ailleurs, sept membres du Rouge et Or ont été nommés au sein des équipes d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec. Il s'agit de Kevin Mital, Nathaniel Dumoulin-Duguay, Jordan Lessard, Cristophe Beaulieu, Félix Petit, Vincent Blanchard et Guillaume Cauchon.