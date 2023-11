Finances de Gatineau : des années difficiles à venir pour les contribuables

Un « rattrapage » est à faire selon la mairesse de Gatineau France Bélisle. Des hausses annuelles de taxes variant de 3,4% à 4,5 % sont à prévoir de 2025 à 2029, selon des prévisions qui ont été présentées aux élus jeudi matin.

Exercice incontournable dans le cadre de l’étude budgétaire de Gatineau, le plan financier sur 10 ans de la Ville laisse entrevoir des années difficiles pour le contribuable. À compter de 2025 – et jusqu’en 2029–, la Ville devrait devoir augmenter les taxes de 3 % et plus par année. Cette augmentation pourrait atteindre un pic de 4,5 % en 2028 pour redescendre progressivement par la suite. Pour l'année à venir, le comité exécutif a proposé une hausse de 2,9 %.

L’administration de la ville de Gatineau dévoilait jeudi matin aux élus ses projections pour les 10 prochaines années. Investissements dans les infrastructures, revenus de placement, service de dette, les fonctionnaires de la ville ont évalué les revenus dont aurait besoin la municipalité pour financer son fonctionnement.

Hausses de taxes annuelles projetées : 2024 : 2,9% 2025 : 3,8% 2026 : 4,3% 2027 : 4,0% 2028 : 4,5% 2029 : 3,4% 2030 : 2,5% 2031 : 2,4% 2032 : 2,1% 2033 : 1,9% Source : Ville de Gatineau

On a un rattrapage à faire, on a du maintien d'infrastructures, on a des projets, on veut être ambitieux pour notre ville , a lancé la mairesse en mêlée de presse jeudi matin. Bien sûr que ça va commander des augmentations de taxes supérieures pour les prochaines années.

Elle affirme vouloir donner de la prévisibilité aux citoyens, se défendant de faire un exercice de relations publiques , comme l’avait reproché mardi au comité exécutif Steven Boivin, conseiller du district d’Aylmer.

Si on voulait faire des relations publiques, c'est cette année qu'on aurait augmenté [les taxes] de façon massive pour être capable d'avoir une augmentation plus basse à la veille de l'année électorale. [...] Annoncer une certaine prévisibilité pour les prochaines années en disant, "écoutez, il y aura probablement invariablement des augmentations", ça permet d'annoncer les couleurs en fonction des besoins de la ville pour l'avenir , ajoute Mme Bélisle.

De son côté, le chef intérimaire d’Action Gatineau, Steve Moran, a dit craindre que les propositions du comité exécutif ne creusent le déficit d'infrastructure . Il a néanmoins réaffirmé l’intention de sa formation politique de déposer, pour le prochain budget, des amendements qui soient conformes à la hausse de taxes de 2,9 % proposée par le comité exécutif.

Selon les prévisions de la Ville, les hausses de taxes municipales redescendront graduellement sous la barre des 2 % à l’horizon 2033.

Biodiversité au cœur des discussions

D’abord annoncée en 2022 sous sa première mouture, la nouvelle Charte de la biodiversité de la Ville de Gatineau a été soumise aux conseillers municipaux jeudi matin.

Élaborée en collaboration avec la Faculté de Droit de l’Université d’Ottawa, la Charte sur la biodiversité avait commencé à prendre forme en 2019. Dans sa version finale, elle comporte un objectif de protection de 30 % de ses terres et milieux aquatiques d’ici 2030. Elle vise aussi à restaurer 30 % des milieux dégradés au cours de la même période.

Le montage financier prévoit l’allocation de plus d’un million de dollars pour la période 2024-2028. Si les élus votent en faveur du plan dans son prochain budget, la Ville souhaite entre autres créer un plan de conservation pour le parc du Lac Beauchamp, convertir des terrains privés en aires de conservation ainsi que sensibiliser la population aux espèces envahissantes.

Avec les informations de Patrick Foucault