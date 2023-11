Le Musée des beaux-arts de Vancouver (Vancouver Art Gallery) présente jusqu'au 8 septembre 2024 l'exposition Emily Carr : A Room of Her Own, une rétrospective des œuvres d'Emily Carr mettant en lumière la longue histoire d’attachement entre l'artiste britanno-colombienne de renom et l'institution muséale.

Quelle a été la première œuvre d'Emily Carr acquise par le Musée, la première exposition qui lui a été consacrée?

L'institution a puisé dans ses archives pour raconter en 25 œuvres, un mélange d'œuvres au fusain et à l’huile, sur papier et sur toile, le lien particulier qu'a tissé le VAG avec l'artiste au fil du temps.

Selon Diana Freundl, commissaire au VAG , les visiteurs ont la possibilité de voir des œuvres classiques de l’artiste, comme Totem Poles, Kitseukla (Gitsegukla) et Deep Forest, ainsi que des œuvres moins souvent présentées au public, notamment un autoportrait d’Emily Carr.

Ouvrir en mode plein écran Emily Carr, Sans-nom (Autoportrait), 1924–25, huile sur carton, Collection du Musée des beaux-arts de Vancouver, Emily Carr Trust. Photo : Vancouver Art Gallery

Une courte biographie de l'artiste et un bref portrait de l'histoire du VAG se côtoient dès l'entrée de la salle. Puis, les visiteurs sont guidés à travers le parcours de l’artiste ainsi que celui du Musée, suivant un ordre chronologique.

L’exposition rappelle également la création du fonds Emily Carr Trust qui se composait à l’origine de 50 peintures, dont plusieurs des œuvres les plus célèbres d'Emily Carr, comme Big Raven.

Ouvrir en mode plein écran Emily Carr, Big Raven, 1931, huile sur toile, Collection du Musée des beaux-arts de Vancouver, Emily Carr Trust. Photo : Vancouver Art Gallery

Les visiteurs peuvent également en apprendre davantage sur le programme de restauration des œuvres d’Emily Carr mis en place par le VAG à la fin des années 1970, le Emily Carr Restoration Project. Il visait à empêcher la détérioration de la collection pour qu'elle puisse continuer à être exposée et prêtée.

Des œuvres en rotation pour mieux les conserver

Chaque trois mois, 11 des 25 œuvres de l'exposition seront remplacées par d'autres, tirées de la collection. Des enjeux de conservation obligent la rotation des œuvres, explique la commissaire Diana Freundl.

Les œuvres sur papier doivent être présentées en alternance pour prévenir les dommages potentiels d’une exposition prolongée à la lumière , explique Diana Freundl.

Elle ajoute que la couleur et le papier lui-même peuvent être altérés par la grande luminosité de l'espace d'exposition, justifiant ainsi leur retrait après un certain temps.

Les œuvres sur toile, comme Totem Poles, Kitseukla (Gitsegukla), moins sensibles à la lumière, seront présentées tout au long de l’exposition.

Ouvrir en mode plein écran Emily Carr, Totem Poles, Kitseukla (Gitsegukla), 1912, huile sur toile, Collection du Musée des beaux-arts de Vancouver, Founders' Fund Photo : Vancouver Art Gallery

Découvrir les paysages de l’Ouest autrement

La nature fait partie intégrante des œuvres d’Emily Carr, elle qui est née à Victoria et qui a passé la majorité de sa carrière en Colombie-Britannique.

À travers cette exposition, les visiteurs sont invités à découvrir la nature qui les entoure sous un autre point de vue, le point de vue artistique porté par le travail d'Emily Carr.

Ouvrir en mode plein écran Emily Carr, Deep Forest, c. 1931, huile sur toile, Collection du Musée des beaux-arts de Vancouver, Emily Carr Trust Photo : Vancouver Art Gallery

Le Musée des beaux-arts de Vancouver profite de l'exposition Emily Carr : A Room of Her Own pour réfléchir à la place qu'occupera l'artiste britanno-colombienne dans le nouvel édifice qui ouvrira ses portes en 2028.

Lui consacrera-t-on un espace particulier ou intégrera-t-on ses œuvres aux salles d'exposition permanente en compagnie d'autres artistes de la Colombie-Britannique?

Les visiteurs sont invités à donner leur opinion en utilisant l’application mobile de la Vancouver Art Gallery ou en scannant le code QR à la fin de l’exposition.

Emily Carr, peintre et écrivaine, est l'une des artistes canadiennes les plus connues. Née en 1871 à Victoria, l’artiste a vécu la majorité de sa vie dans le quartier James Bay. Ses toiles ont pris pour thèmes les paysages de forêts et l’art totémique. L’artiste est décédée en 1945.